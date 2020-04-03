【巴士播毒】不理車長乘客勸告　巴士大媽脫口罩進食：全車人騷擾我

▲ 大媽在巴士上脫口罩進食，更指罵車上其他乘客。

新冠肺炎疫情未見緩和跡象，外出時，特別在乘坐巴士、地鐵等公共交通工具時，為人為己都應該要戴上口罩，而且巴士亦有條文禁止乘客在車廂內飲食。不過，近日有一名大媽，就在巴士上脫下口罩進食，被其他乘客勸阻時，更聲大夾惡，不戴口罩以粗言穢語回應他人，最終被司機勸喻下車。

九巴的《乘客須知》其中一條條文是禁止乘客在車廂內飲食，而且近日疫情嚴峻，在人多密閉的空間更應戴上口罩防疫。不過，有網民在facebook上載影片，昨日（2日）一輛由紅磡開往天水圍的269B線巴士，有一名大媽在巴士上脫下口罩進食，旁邊的女士勸阻她，不料她竟想出手打人，更不戴口罩以粗口指罵乘客。

唔可以食嘢㗎？

車長勸喻大媽下車

後來，大媽隨意地把口罩戴回，有另一名男乘客上前協助坐在大媽旁的女士，大媽卻罵男乘客是「色魔」，然而再次脫下口罩狂罵男乘客，最終驚動車長上來了解事件。乘客紛紛投訴大媽嚇壞車廂其他人，要求趕她下車。

車長指她騷擾他人，勸喻她下車，但大媽仍堅拒，不斷與車長理論，反指全車人騷擾她。車長隨後下去開車，到大欖隧道轉車站時，叫來同事協助，大媽最終下車，但卻遺留了一堆垃圾在地上。

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責任編輯：王俊賢