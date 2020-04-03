【港鐵怪客】光頭怪大叔除陌生人鞋襪狂吻腳底　男人小朋友齊齊中招

▲ 光頭怪大叔脫去陌生人鞋襪狂吻腳底。

近日港鐵車廂再出現怪客！有網民報料筲箕灣出現一名光頭怪大叔，四周兜搭陌生人聊天，當乘客不為意時更會突襲乘客，脫去乘客的鞋襪狂吻腳底。據指有小朋友已成為光頭大叔下手的目標，甚至連強至有力的中年男人亦敵不過大叔而被強吻。

突襲脫鞋襪狂吻腳底

日前有網民在fb群組「Tai Po 大埔」貼出一張照片，可見拍攝照片的地點為港鐵車廂，相中一名光頭大叔坐在地上，緊緊捉住一名中年男子的雙腳不放手，狂吻中年男子的腳底。光頭大叔不理旁人的目光，不斷吻中年男子的腳趾，甚至將腳底緊貼臉頰不斷磨擦。中年男子反應不及、狀甚驚惶，面對光頭大叔突襲不知所措，只好雙手用力緊握身邊的扶手，以免被扯落‵地。光頭大叔不理男子反抗，依然故我地狂吻雙腳，中年男子可能知道光頭大叔精神有異，未有推開他，只是默默地把鞋襪重新穿上，但光頭大叔仍未有停止，仍然蹲在男子腳邊狂吻。

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▲ 連中年男子都敵不過光頭怪客突襲，被脫鞋襪強吻腳底。（相片來源：網上圖片）

網民報料：筲箕灣小朋友都中招

隨後有網民於fb群組「筲箕灣人筲箕灣事」亦上載相片講述同類事件，可見相中光頭大叔與狂吻中年男子腳底的人樣貌非常相似，網民估計有機會是同一人。

據上載相片的網民表示，自己於4月2日約中午12時半在筲箕灣站上車，當時有一名年約24歲的光頭男人亦在同站上車。因光頭男子沒有戴口罩，因此網民站開，當時網民與光頭男子相距約一個車卡的距離。隨後網民聽見光頭男子與某人表示自己將會在西灣河站下車，網民望一望光頭男子，發現原來光頭男子正與兩名小學生說話，其中一名小朋友覺得事有不妥，於是立即站起來，惟另一名小朋友反應不及，此時光頭男子突然蹲下，將小朋友的鞋襪脫去，再將他的腳拿起吻其腳底一下，隨後光頭男子便站起來於西灣河站下車離開。網民立即上前問小朋友與光頭男子是否認識，小朋友指二人不相識，網民於是遞上消毒濕紙巾讓小朋友清潔雙腳。

有市民於港鐵目擊大叔與女伴在車廂內擁抱，更一度伸手入褲內，旁若無人，令人嘩然。詳情即睇【下一頁】

責任編輯：王明芳