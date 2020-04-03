【疫市求生】婚宴搞手疫情下生意急挫　急轉型主攻文青產品謀出路

▲ （由左至右）Simpson、Bosco和Errol 3 人成立場地decoration公司，疫情下面臨最嚴峻的考驗，襯著這段比較休閒的日子著手做branding工作，為未來作準備。（攝影：陳智良）

在新冠肺炎疫情下，各行各業都面對著前所未有的影響，當中政府一聲令下婚宴人數不可多於20人，令經營婚嫁的行業雪上加霜，主力辦婚宴場地布置的HEY!Wedding & Event Management更是首當其衝，究竟3位80後創辦人如何在新冠肺炎下疫境自強？

面對這一次疫情，3位男生都叫苦連天，他們覺得用「慘」字來形容都已是今天的最低程度，可其現實情況有多嚴峻。

▲ 早前在伯大尼教堂為一對新人舉行婚禮，大家還須要向教堂申報健康，印象難忘。（由HEY!Wedding提供）

主力對外事務的Simpson說：

3月本來有15單生意，但最後只剩5單，4月和5月有的延期、有的取消了，在這情況下是可以理解的，於是有不少行家提議以「斬件」形式來做，亦即是證婚和擺酒分開來做，但事實上根本就難做到。 政府一聲令下婚宴人數不可以超過20人，但工作人員最少10人，包括攝影師和化粧師等、而且還未計律師、律師助理等，你叫一對新人還如何邀請親朋戚友？

▲ 去年為影星陳山聰製作婚宴場地，用了很多一般婚禮不會用到的霓虹燈。（圖片由HEY!Wedding提供）

另一位主職見客洽談工作的Bosco補充：「整個行業預計今年9成新意都會停頓，連鎖效應下連帶酒樓亦會有不少結業，保守估計要到今年第4季才有點曙光。」

▲ 陳山聰的婚禮意念由當時人出發，要高調。（圖片由HEY!Wedding提供）

節流開源過難關

面對前所未有的危機，3位立時作出應對「開源節流」。負責創作部分的Errol說：

「節流」方面，首先多謝業主減租，畢竟對每一個行業來說租金是很大的支出。其次是將freelance員工減到最少，例如以前交由freelance去做的set場工作，現在我們會自己落手落腳去做，其實一直以來我們對營運budget方面都很謹慎，這一次我們要讚讚自己。

▲ 陳山聰婚禮上的黑色裝置啟發了不少新人喜宴上的設計，及後不少新人都要求做類似的設計。（圖片由HEY!Wedding提供）

那麼又如何「開源」？政府和坊間的防疫基金有幫到你們這些中小企嗎？Bosco說：「政府和坊間去年中已推出一些資助中小企的基金，可惜的是他們都只是集中於有關『科研』和『廣產品到海外』的公司，對我們這些照顧本地市場的公司完全不納入範圍內，但我們都會嘗試申請，最終批不批又是另一回事，最重要的是要去試。」

他強調：「我們年初成立了另一間名為Sensu Creative公司，希望可以接更多有關於商業機構的工作，不是單止做婚宴的布置，適逢現在遇上比較『休閒』的日子，面前要好好做一些有關於branding上的工作。」

▲ 2月份自發性在facebook眾籌口罩，兩日多籌得900多個，然後3人往屋村派發，有心人一世好運。（圖片由HEY!Wedding提供）

建立網上平台拉闊公司

Bosco指：「最快4月會開設一個名為Nerd Farm的網上平台，因為我們懂得做3D printing的工作，我們會將婚宴上叫好的擺設，例如花瓶和燭台等，經改良後生產成製成品，再經網上發售。」

此外，我們亦認識不少從事本地創作的朋友，稍後會聯同他們加入網站提供一些富文青味的產品，正所謂自已一個人落力做廣告，都不及一班人齊齊做廣告來得效力宏大。

▲ 身為本地公司，他們認為更要留意和關心社會所發生的事情，2月就花了一天時間去屋村派發口罩。（圖片由HEY!Wedding提供）

Simpson補充：

最終的目的都是要將公司的業務性質拉闊，讓大家知道我們是年青而又富創意的一間公司，將Sensu Creative的名字去接觸一些經常做business event的公司，從而取得新的客戶。

沒有因為疫情而停下來，裝備自己，迎接可能更嚴峻的未來，看來就是今天中小企的唯一生存之道。

撰文︰何偉雄