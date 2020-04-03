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【BB大晒】周柏豪囡囡周芯悅4個月大　Pakho再化身「大文豪」記家庭溫馨事

娛樂 10:53 2020/04/03

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

女兒周芯悅四個月大，周柏豪再次化身「大文豪」記家庭溫馨事。

新手爸爸周柏豪，太太自去年12月誕下女兒周芯悅（Sonya）後，柏豪不時在社交網站分享與女兒相處點滴。曾經因為一個打破了的玻璃杯被封「大文豪」的柏豪，昨晚又「即席揮毫」，因為女兒「YaYa」的玩具而寫下一篇家庭溫馨記事。

結婚和生B都非常低調的周柏豪，去年12月與拍拖八年、2016年結婚的太太升格成為新手爸媽，此後柏豪不時在instagram上分享與女兒的生活點滴。

【新手爸爸】周柏豪懷緬昔日靚body　Pakho忙湊B身材走樣：現在我努力追趕中

柏豪笑指家中的大人比小孩擁有更多玩具。（instagram圖片）

昨晚柏豪貼上一張照片，介紹圖中的兩件毛公仔玩具小豬和「新馬仔」為他們一家三口帶來的平凡溫馨又搞笑的場面：

從前，有一位笨手笨腳的爸爸，為了不想吵醒剛入睡的女兒，呼吸和走路都不敢有聲。剛剛，這位爸爸很合作，走路不帶風也不帶聲，但事情就是這麼巧妙，爸爸一起來，右腳就正正踏在女兒的玩具上，玩具隨即可愛地發出了一聲「bu-be」。

全屋所有人，包括女兒自己和太太，都作出了同樣的表情。YaYa 祝你身體健康，四個月快快樂樂，有覺好瞓。

【武漢肺炎】周柏豪為愛女排隊搜購日用品　成功入手兩條廁紙成最佳情人節禮物

柏豪非常珍惜與女兒相處的時光。（instagram圖片）

原來昨日正是女兒Sonya出生四個月的日子，不過除了剛出生以外，柏豪未有再公開女兒的正面照，不知Sonya現時比較似爸爸還是媽媽。

撰文 : TOPick柴犬出動

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