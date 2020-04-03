【洲際翻新】酒店工會指洲際酒店提早裝修並遺散員工　預料約500人失業

▲ 香港洲際酒店本月20日起關閉，將進行裝修，2022年重新開業，屆時會改名為香港麗晶酒店。

新冠肺炎疫情下，由於訪港旅客大減，酒店行業大受打擊，消息指香港洲際酒店昨日（2日）宣布酒店將於4月20日進行裝修，為期30個月，並會遣散所有員工。

香港酒店工會主席徐考澧今晨（3日）在港台節目《千禧年代》表示表示得悉香港洲際酒店裝修的決定已經延遲了好幾年，內部消息指本來已決定下年裝修，但暫時就改變計劃，提早裝修並遣散員工。據他所了解，現時除了中菜廳欣圖軒外，其他員工全部遣散，涉事約500人。

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他得悉洲際酒店會按照員工的年資昨天補償金以5年為單位補償，每5年工資就會賠償一個月薪金，但暫時未知有否提供遣散費，但相信員工要找回相關行業亦十分艱難，不少員工對前景感到徬徨。他又指現時的賠償金比法定遣散費較少，要進一步了解遣散費計算方法就需要等待正式文件，已通知受影響員工可以向工會求助。徐考澧又提醒遣散費和賠償金是兩回事，受影響的員工需要留意細節條款。

提到酒店業在疫情下正面對的問題，徐考澧指現時酒店業經營困難，整體入住率大約一至兩成，另有大量的員工在放無薪假期，以4至14日不等，另外酒店業也面對另一個大難題，就是要接待需要檢疫的人士，但政府卻沒有提供有關防疫指引及裝備，很多酒店也沒有足夠規格的口罩也沒有保護衣，令酒店同事十分擔心。

他又指現時至少有1800人在酒店隔離，超過36位客人在酒店範圍內確診，有關人士在等候化驗結果期間需入住酒店，但在確診後才通知酒店，有些甚至未有足夠床位可以即時送院，需繼續留在酒店中，擔心確診患者會在酒店造成播毒，影響其他同事及客人，如政府再不做足防禦措施及指引，恐怕會有在酒店爆發的危機。

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責任編輯：郭家穎



