【新冠肺炎】疫情下美容業生意減少9成　業界冀抗疫基金可提供援助

▲ 位於銅鑼灣金朝陽中心的New Beauty昨日有員工確診。（陳靜儀攝）

本港在過去兩日先後有美容師確診新型肺炎，累計已有3宗感染個案，其中1人仍然是感染源頭不明，香港美容健體專業人員總會主席許慧鳳今日（3日）接受電台訪問時指出，在疫情況持續之下，其總會代表的美容業界接受暫時停業，但希望政府能給充分時間業界處理。

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許慧鳳在港台節目《千禧年代》形容有美容業界出現確診個案是「無妄之災」，指雖然現時業界有做防疫措施，但難免會出現遺漏，例如美容師即使戴上口罩或手套，始終與顧客有接觸，而顧客亦會觸碰美容院內設施及物件。

她又舉例有些情況下，美容師在顧客離開後，或許會未及處理用過的床單等物品，然後再有下一顧客光顧，恐怕會增加感染的風險，因此業界也有此憂慮，如果有政府有措施，亦樂意配合。

不過許慧鳳強調自從本港爆發新冠肺炎後，業界整體的生意減少9成，不少中小型美容院都難以維持，如果政府決定美容院暫時停業，希望在「抗疫基金2.0」能提供援助。

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責任編輯：伍瑋瑋