【正能量】手作人以工藝跨過情緒低谷　抗疫期創作手勾花帶出快樂信息

▲ Carrie Pau 擅長用花作創作主題，她喜歡為白色手勾花染色，比喻生命亦不應欠缺顏色，這更是她的人生經歷。(攝影︰黃國榮)

當香港以至世界各地的人，因疫情不能見面須隔離在家時，手作工藝師Carrie Pau以小巧纖細、色調柔和的手勾花飾物，把春天帶到室內。數年前她受情緒困擾，也曾把自己與人隔絕，是手作工藝把她那黑白世界填上色彩，並帶來平靜的力量。

「當時感情被出賣，靈魂像被掏空，只想呆坐家中。」失去人生動力，即使去旅行，回來後還是不快樂。「但突然有一天，想起之前去日本正巧春天，街道的花很美，不如就動手做，讓時間快點過去。」

▲ 每個手勾花的首飾製作，均耗上數小時，都是 Carrie Pau的心血。(攝影︰黃國榮)

她曾經很喜歡手作工藝，滴膠、壓花、刺繡統統都會。「但以前太投入一段感情，忘了自己也有專長。」於是她就在家，默默以不同材料，專注把心中花的美態呈現。

以分享故事作治療

一堆美麗的作品，有耳環、襟針、手鏈、掛飾等，一些更把鼓勵字詞如「Faith」、「Hope」綉上。朋友看見後愛不釋手，她愈做愈起勁，開始以友情價出售。

其實也苦練了好一陣子，像樣的作品才拿來見人。且透過不斷練習，心居然沒那麼痛了，自信也由此點滴累積。

▲ Carrie Pau以「My Fancy Handmade」品牌為名，常帶作品到市集擺檔。(受訪者提供)

2012年，Carrie Pau乘着本地手作市集的興起，以「My Fancy Handmade」品牌為名到不同市集擺檔。內斂的她，在市集獲得另一種治癒力量。「或者作品都有創作理念和信息，擺檔時我像變了另一個人，不再感到 quarantine（隔離），很自然就能跟人侃侃而談。」

最鼓舞是，客人對她的作品讚賞有加，她更開始在不同店舖寄賣作品，同時開設網購平台，漸漸踏上半職手作人之路。

▲ 為鼓勵港人創作的Be Strong！(攝影︰黃國榮)

以勾花手作治癒別人

兩年前，Carrie Pau想到品牌應有一種手藝作主綫，才能長遠發展；她選定手勾花。手勾花是以法國白色繡花綫，以勾針勾出的花朵；一朵小菊花襟針就要勾5至10片大小一樣的花瓣，再勾花芯及葉子，然後以染料上色，微微的漸變色彩如同真花。一朵一至兩厘米直徑的小花，由勾織到上色，要耗上數小時。

▲ Carrie Pau 擅長用花作創作主題，她喜歡為白色手勾花染色，比喻生命亦不應欠缺顏色，這更是她的人生經歷。(攝影︰黃國榮)

「不使用顏色繡花綫，是因為我覺生命就像白色繡綫，原本毫無色彩；但若被珍惜、愛護，就能添上獨一無二的色彩，即使很花時間也是值得。」

像最近她創作的Mimosa小黃花花束耳環，可郵寄到客人家中，方便大家不能到實體寄賣店購物。「抗疫期間，媽媽們為了給家人，家務一定做多了，我要獻上這燦爛又快樂的黃色給她們作致敬。」

▲ 荊棘冠冕襟針與美麗小巧的勾花耳環。(受訪者提供)

復活節快到，她又設計了荊棘冠冕襟針，直徑5元硬幣般大的啡色綫圈，插上七彩花及紅色小珠，非常像真。

她去年更加入Trial and Error Lab成為駐場實驗夥伴，也參與他們的小型手作品牌營銷技巧提升實驗課程，讓品牌有所成長。她還有個大膽的嘗試，想全職投身創作，她說，Quarantine 並不苦悶，反而靈感澎湃，創作也很有效率呢！



記者︰林蕙芝