【4月3日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

▲ 4月3日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周五（3日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

維特健靈預售口罩

維特健靈今日（3日）在Facebook宣布，將於4月8日預售納米抗菌口罩 （10個裝），每人限訂1包，5月中可取貨。

詳情：【口罩供應】維特健靈4月8日預售口罩 納米抗菌口罩10個裝售$50【內附預訂方法】

卓悅快閃開售口罩

卓悅快閃開售口罩在指定3間分店開售Asahi 三層外科醫用口罩（50個），$249/盒，每人每日限買1盒，買口罩送搓手液。

地址：

荃灣大河道10-20號登發大廈地下

旺角弼街69, 71及73號地下

旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下

Angel Beauty Bar開售1,150盒口罩

Angel Beauty Bar今日（3日）開售50片裝3層醫療防護口罩，每盒售價$139，規格為中國製BFE>95%。活動於指定4間分店進行，下午1時派籌，下午2時開售，每人憑籌限購1盒。

指定分店地址：

太子花園街205C-E號地下C及D鋪（250盒）

屯門屯利街1 號華都花園商場3層4Q及8Q舖（300盒）

元朗青山公路169號地下（300盒）

藍田啟田道50號啟田商埸314舖（300盒）

責任編輯：王芷瑩