【留家煲劇】憑《梨泰院CLASS》上位　金東希Netflix劇《人文教育101》升呢做男一

▲ 《梨泰院CLASS》的金東希在Netflix原創劇《人文教育101》飾演青少年罪犯。

熱血人氣韓劇《梨泰院CLASS》令朴敘俊、金多美、權娜拉等人氣大升，而劇中飾演長家集團張大熙私生子張根秀的金東希，也因為劇中心理複雜的角色，成為上位新人。20歲的金東希即將在Netflix原創劇4月底上架的韓劇《人文教育101》（Extracurricular）中擔正，飾演青少年罪犯。

《梨泰院CLASS》中的張根秀，本來只是一位暗戀女主角趙以瑞的黃毛小子，還十分敬佩希望透過開小酒館「甜粟」希望闖出一片天的朴世路，因而在該小酒館工作，自食其力。但及後趙以瑞強調只愛朴世路，他因而大受打擊。

▲ 20歲的金東希在《梨泰院CLASS》演經常受忽視的富二代張根秀。

之後，張根秀反過來加入長家集團，希望獲得父親器重，奪得繼承權，以成功人士姿態贏得趙以瑞芳心。過程中，他不擇手段，背叛曾跟他在「甜粟」並肩工作的同事，角色的心理變化複雜，是劇中重要的二線角色。

今年才20歲的金東希有美少年的外表，是韓國演藝界受注目的「小鮮肉」，初入行演網劇《A-Teen》受注意，也曾參演神劇《Sky Castle》。今次這部Netflix原創劇 《人文教育101》，對他來說意義重大，因為是他首次擔正之作。

▲ 《人文教育101》合演者包括童星出身的鄭多彬。

此部青少年犯罪劇，主題旨在探討道德判斷和人生價值。它講述金東希飾演的高中模範生「志秀」，因為家貧，為了賺取大學學費，最終犯下了一樁嚴重的罪刑。而鄭多彬和朴珠賢飾演的角色，就因為參與其中而無法脫身。

INFO

《人文教育 101》

4月29日 Netflix上架（與韓國同日首播）

