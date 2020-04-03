【全球大流行】美國疾控中心新冠肺炎最新研究　發病前1至3天即可傳染他人

▲ 美國疾控中心公布研究指出，感染新型冠狀病毒的患者，發病前1至3天就能把病毒傳染給他人。

新冠肺炎全球大流行，疫情持續在世界各地蔓延，確診人數節節上升。美國疾病控制及預防中心（CDC，疾控中心）公布一項研究指出，感染新型冠狀病毒的患者，在發病前1至3天就能把病毒傳染給他人。

據路透社報道，研究是根據新加坡在1月23日至3月16日通報的243宗確診病例進行分析，發現有7宗群聚感染，可能屬「無症狀傳染」，其中4宗可追溯到感染日期，傳染時間點都是發生在感染者發病前的1至3天。

在新加坡的確診病例中，有157宗屬當地本土個案，其中10人可能在症狀顯現前，已開始把病毒傳播他人。

【無視疫情】80後香港情侶堅持環遊世界 稱抵新西蘭每天吃奇異果百毒不侵

研究人員周三在網上發表《死亡率和發病率每週報告》（Morbidity and Mortality Weekly Report）指出，僅限制出現症狀患者接觸外界，是不足以控制疫情散播。

研究作者建議，因應有可能出現無症狀傳播，公共衛生官員在追蹤接觸者時，應考慮將發病前的時間納入。

這些發現令疫情控制變得更難上加難，影響範圍與無症狀傳播的程度及時間有關，疾控中心表示，即使對每宗病例進行仔細調查，仍有未知感染源引發群聚感染的可能性，強調保持社交距離來對抗疫情是相當重要性。

有關全球疫情發展，詳見【下一頁】

責任編輯：羅嘉欣