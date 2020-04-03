【同心抗疫】200位小學生影畫表心聲　傳遞愛心為港人打氣

▲ 200位小學生影畫唱歌表心聲，為港人打氣。

新冠肺炎疫情下，最重要保持正能量，上下一心，有200位小朋友選擇在疫情下，合作唱出勵志普通話歌曲「讓愛傳出去」，為前綫醫護人員、清潔工人、老師以致所有在社會上緊守崗位的人致謝，透過學校望歌曲能送到醫護界，為他們打打氣。

▲ 這位學生為醫護打氣。(受訪者提供)

福建中學附屬學校在3月時號召到200位學生，包括合唱團小朋友及對畫畫有興趣的學生，一起以歌聲、畫作及錄音表達感恩，向社會上不同對象用影畫作打氣，參與學生共有56位負責用一人一句演唱，並有136位小朋友選擇畫畫及錄影短句送暖，最後由老師協助剪輯而成數分鐘的作品，望能表達對病人、醫護的關懷，信息令人鼓舞和感動。

▲ 學生表達為地球打氣。(受訪者提供)

負責選曲的校長徐區懿華指出，「讓愛傳出去」歌詞有很多正能量，充滿希望，令大人小朋友想到疫情會有過去的一天；而今年學校主題是「關愛」，故老師們想到借疫情，教育學生比較抽象的愛的教育。

而學校之前已由老師們合作老師版本的「明天會更好」，由大家在家中以一人一句合成一首歌，結果家長有很好反應，後來有學生也想參與，故老師提出可傳音樂給學生，一路聽著並在家清唱，再錄回來由老師配合畫作、錄音合成作品。

製作時間要用3個星期，我們給小朋友選擇畫畫、說話或唱歌，最後成品很動聽，並充滿愛，而且效果也很似合唱。

徐校長強調，小學生雖然年紀小，看似最不能付出，但人的本能是在危難面前，心中縱會不安，但同時人人都很想做點事情去改變社會，即使小朋友也一樣。他們今次也感受到愛是要有表達，否則別人是感受不到，而他們只要做自己的一部分，已是非常有意義。

去片聽聽「讓愛傳出去」

https://youtu.be/ZchGcvINwKI

負責策劃的訓導主任方熙文老師指出，今次有逾10位老師參與後期製作，他們因感到疫情下小朋友是長期見不到老師、同學，心情難免感到不安，而老師們希望借此機會，讓學生與其它人連結，而反應最熱烈是低年級同學，而學校盡量用到每一幅畫，並希望此行動不但送到每一位醫護心中，也進一步想感染其它學校，讓學生可以做更多，而學習不必只是聚焦在學科上，而品格培育上也是很重要的教育。

▲ 學生希望有人打低病毒。(受訪者提供)

方熙文老師自己尤其喜歡學生的畫，並體會到今次學生都用自己的創意，向希望想感謝的對象致謝，便一種愛的教育。「今次畫作包括有為武漢和全世界打氣，感到小朋友透過創作學會關心別人，令我們感到非常窩心。」

「讓愛傳出去」雖然只是簡單5個字，卻是現在全世界最需要的5個字，歌詞充滿希望。

撰文︰胡麗珊