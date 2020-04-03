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【機場特警】程可為收入全數給媽媽作家用　曾跌傷腰骨靠毅力康復

娛樂 12:19 2020/04/03

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

程可為在《機場特警》演出令人期待。

入行48年的程可為因屢演媽媽而成為 「TVB御用媽打」。在最近播出的TVB劇《機場特警》內，程可為飾演Easy（楊明飾）的媽媽區惠萍，她一出場便向兒子討家用。現實中的程可為則是孝順女一名，早期更把演員的片酬全歸家庭。

昨晚（4月2日）《機場特警》程可為一出場，便向身為兒子的楊明討家用，當中的對白：「仔養老母是天經地義，給家用也是合情合理。」正正反映程可為的現實。

程可為早前接受TOPick訪問時表示，自己剛入行當演員時，收入全數給媽媽：「因為我們那一代的孩子很顧家，覺得讀完書後，找到工作應該給錢媽媽，所以把TVB的糧整份給媽咪。」

68歲程可為演盡媽媽角色　TVB御用師奶半生貢獻演藝業當單身貴族

程可為劇中飾演對兒子女友諸多不滿的媽媽。（《機場特警》截圖）

棄空姐入行

自覺為人穩妥的程可為，在1972年中五畢業後以漁翁撒網方式求職，做事情總有兩手準備：「不會因有一份工作錄取便安心。」

除TVB電視藝員訓練班，程可為也投教日本航空、國泰航空的空姐和船艙臨時護理員，最後每份工作都獲取錄通知。

和家人討論過後，程可為選擇了TVB：「媽媽不放心我做空姐要『離鄉別井』，而藝員可留在香港，當時不流行出埠拍攝，她覺得較安全。所以我便選擇TVB，志在有工作，怎會料到一做便是幾廿年。」

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程可為在1972年參加第1期藝訓班入行。（網上圖片）

曾被母親質疑當演員

成為演員後，程媽媽非常好奇女兒的工作，卻很難在電視找到程可為的身影，因此鬧出不少笑話，程媽媽曾詢問程可為：「你每天都告訴我去上班，為何我整天在電視上見不到你？你到底是不是去上班？」

程媽媽的提問令程可為哭笑不得：「我是去上班，不過媽媽你生得我不夠漂亮，如果我漂亮便當主角，當主角你就可以日日在畫面上見到我。」

程可為飾演的媽媽角色都令觀眾留下深刻印象。（經濟日報照片）

入行48年，程可為以從不推劇本而自豪，全盛時期更是一劇接都劇，令身體因此落下不少毛病。更因甲狀腺功能亢進症，眼珠突出而導致差點毀容。她也因為曾跌傷腰骨，要定期做物理治療，嚴重時更要靠吃止痛藥入眠。

現時的程可為，以拍劇為樂，無論角角的大小，也會盡力演繹，為觀眾帶來好作品。

撰文 : TOPick柴犬出動

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