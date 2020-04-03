【意大利疫情】護士男友疑被播毒勒死醫生女友洩憤　最終二人檢測結果呈陰性

▲ 男友懷疑被醫生女友傳染後，勒死對方。

新冠肺炎疫情肆虐，全球確診及死亡個案急增，意大利已逾1.3萬人染病死亡。人心惶惶，意大利一名任職護士的28歲男子，因為懷疑任職醫生的女友把病毒傳給自己，把對方勒死，然後自殺。男子其後獲救。

綜合外媒報導，本周二（3月31日），意大利28歲男子Antonio De Pace向警方報稱，自己殺死了27歲女友Lorena Quaranta。警方接報後發現男子割脈自殺，倒臥地上，其後獲救。男子向警方表示，因為女友把病毒傳給自己，所以殺死女友，惟日前的病毒檢測結果顯示二人呈陰性，並無染上新冠肺炎。

男子與女友均在西西里島墨西拿一間醫院工作。27歲女友於離世前數天，曾在社交網站表示：「現在我們更需表現出責任感和對生活的熱愛。你們必須尊重自己，家人和國家。」她又指：

必須想想並記住那些每天獻出生命，照顧我們的病人的人。讓大家待在一起，讓我們避免自己或所愛的人成為下一個患者。

男子在數週前恭賀女友醫科畢業，曾對女友說：「為實現我們的夢想，你要下定決心努力工作，證明自己。」他又祝願女友成為出色的醫生。

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責任編輯：羅嘉欣