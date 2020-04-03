【野蠻外傭】小朋友黃大仙超市內沒站好排隊　外傭喝斥少主大力扯耳仔拖行3呎

▲ 有網民在社交媒體發帖，指有外傭在超市喝斥少主，大力拉扯少主耳仔拖行3呎。

香港不少僱主會聘請外傭幫忙打理家頭細務，但好外傭難求。有網民日前在黃大仙現崇山的超級市場內，目睹外傭恐怖狠心的一面，外傭因少主沒有因指示排隊，而對他破口大罵，並拉扯少主的耳朵拖行約3呎，嚇得少主馬上大哭。期間，外傭更不斷怪責少主，直到網民出聲才停止責罵。

有網民在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖文表示，事發在黃大仙現崇山的超市內，他排隊結帳時，看見前面有一名約5歲的小男孩獨自在徘徊，一會兒後外傭走過來，她馬上怪責小男孩沒有站好排隊，並二話不說地一手拉扯小朋友的耳仔，拖行約3至4呎。小男孩立刻大聲哭喊，而外傭並沒有打算立刻收口，直到網民出聲阻止「你知唔知你虐待緊個小朋友」，外傭才感到害怕。

外傭出手利落 疑似慣犯

網民直斥外傭不應自己走開，讓小朋友一個人排隊，「我叫佢要話俾媽媽聽，佢話媽媽返咗工！」網民更表示，從外傭的動作看到，「外傭出手利落，應該係慣犯，實在看不過眼」，網民希望廣傳消息讓小男孩的父母知道事件。

網民：最怕影響小朋友心理

事件引起網民紛紛留言批評外傭恐怖行為，「真係完全接受唔到咁樣扯小朋友耳仔」、「扯住耳仔可大可小，大力會聽力受損」。不少網民擔心事件影響小朋友出現心理陰影，「會嚴重影響佢未來嘅心智發展」，鼓勵大家日後見到同類事件要馬上報警，阻止虐待事件發生。

其他相關新聞，即睇：

【戀上女傭】5孩富商背空姐太太偷食女傭 拍「共浴照」誤傳妻子揭發婚外情

【豪爽姐姐】外傭用一個月人工買聖誕禮物 僱主獲贈數千元手錶及手袋

【涼薄僱主】設計組合櫃「屋仔床」供外傭睡 傢俬公司：有床有私隱已待她不薄

【慳家外傭】外傭姐姐化身水電工拯救家電 僱主讚盡力做事：不是破壞王

責任編輯：王明芳