【新冠肺炎】便攜式紫外線消毒筆熱賣　BBC拆解3種紫外線對人體的危害

▲ BBC拆解3種紫外線對人體的危害。

新冠肺炎持續，不少人都利用各種方法消毒，當中市面上出現聲稱可殺滅病毒的紫外線「消毒筆」，售價數百元至過千元都有。到底紫外線能否殺滅新冠病毒？市民購買的紫外線「消毒筆」又有沒有效？

首先要了解何謂紫外線。據《BBC》報道，日光含有三種紫外線，包括UVA、UVB、UVC。地球表面上的紫外線，大部分屬於UVA，可穿透皮膚，造成皮膚老化，表面出現皺紋和斑點。UVB則會破壞皮膚的DNA，導致曬傷，甚至引發皮膚癌。第三種是UVC，UVC波長更短、更危險，能殺死人體和病毒分子的基因物質。但幸運的是我們不會被紫外線C照射到，因為地球有臭氧層把UVC阻隔在外。

不過，人類現時已研發了可用來殺菌的UVC，多用於醫院、飛機、工廠、飲用水消毒等，確保殺死那些對氯等化學物質有抵抗性的寄生蟲。

雖然UVC對新冠病毒會產生什麼作用，目前還未有任何研究，但過去研究顯示UVC能對付其他種類的冠狀病毒，例如薩斯病毒。UVC的輻射會破壞病毒分子的基因物質，致使它無法繼續增生。

人類站在紫外線燈光下，能殺滅新冠病毒嗎？

因為照射UVC有一定危險，所以人體不能暴露在UVC下：

照UVB要好幾個小時才會曬傷，但UVC只要數秒鐘就能造成傷害。如果眼睛暴露到UVC……你知道肉眼直視太陽的刺痛感嗎？UVC的威力是10倍以上。

故此，世界衛生組織已經發出嚴峻警告，千萬別用UVC消毒雙手，或人體任何部位的皮膚。

直接在太陽下曝曬能消毒嗎？

簡單來說是有可能，但實際上很難做到。因為目前仍不知道要照射多久時間，才能消毒物體表面。以薩斯病毒為例，照射陽光15分鐘對病毒的傳染性不起任何作用。

沒有人確切知道曬多久的太陽能把新冠病毒殺死，除了時間之外還有其他變數，例如在哪裏曬太陽，什麼季節，什麼時間曬的太陽。因此曬太陽消毒並不是可靠的辦法。

而且曬太陽會破壞人體皮膚，增加皮膚癌的機率。一旦病毒進入體內，再多的紫外線也沒有用。

責任編輯：羅嘉欣