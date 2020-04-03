【新冠肺炎】發燒之外有五大病徵易被忽視　醫管局傳染病醫生：嚴重患者肺部外圍似磨砂玻璃

▲ 曾德賢醫生指部分病人沒有明顯病徵，即使有病徵亦有機會被當成普通流感。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢今晨（3日）電台節目表示新型冠狀病毒確診者超過一半的病人會發燒，但部分病人亦沒有明顯病徵，即使有病徵亦有機會被當成普通流感。

【新冠肺炎】4月2日確診37宗個案30人潛伏期曾外遊 一文看清個案詳情及居所

曾德賢表示根據臨床發現，超過一半的病人會發燒，但部份病人亦沒有明顯病徵，醫院中接新的群組最多有7成以上為發燒病人，但內地只有一半確診者當中是有發燒症狀，發燒之外，另外有四大徵狀，包括咳嗽，易疲勞，乾咳，頭痛，肌肉痛，亦是新型冠狀肺炎的病徵，但不明顯病徵的患者有機會被當成普通流感。另一方面，提到有部分患者會失去嗅覺及味覺，曾德賢提醒若有出現相關情況都應該要謹慎面對，但相關病徵將會自己消退。

【新冠肺炎】醫管局計劃本星期內再提供400張隔離病床 以紓緩醫療壓力

至於近日一名40日大的男嬰染病，曾德賢指12歲以下小孩感染後病徵較溫和，未必需要食藥，對成長影響輕微，參考內地例子只有大約0.1%病徵較嚴重，但很少會使肺功能變得很差，甚至要進入深切治療部。若真的需要藥物治療，可能會出現肚瀉及肝功能轉差的副作用，但一般情況溫和，必要時亦會停藥。

他又提到年紀大及長期病患患者，肺部外圍容易出現磨砂玻璃般的情況，隨着時間變差，影響肺部的中及底部，令整個肺部亦受影響。磨砂玻璃的部份也會逐漸變硬及變實，造成嚴重肺炎的情況，肺部結結焦失去彈性，令患者會感到氣喘，造成長期影響。

【新冠肺炎】醫管局：12歲以下兒童患者 不需使用抗病毒藥

曾德賢續暫時未有數據只會有機會復發，有為入院病人作抗體測試，至於抗體是否有效就要看其是否中和抗體，以保護身體免受病毒。但有兩個問題，第一是未知抗體會停留在身體多久，第二為溫和病徵的病人產生抗體的力度未必足夠。

另一方面，針對現時隔離病床不足的情況，曾德賢指早期確診病人都應該使用第一線負壓隔離病房，皆有合標準換氣設備，有過濾空氣的能力，第二線為普通病房改裝，也會將換氣率改裝超過每小時12次指氣。曾德賢又指接近康復的患者，體內的病毒量及傳播力都較低，故可考慮家居隔離，以減輕病房壓力。

【新冠肺炎】袁國勇：疫情可能持續多月 要先普遍復工才可復課

【新冠肺炎】袁國勇強調戴口罩有效用 可減少病毒傳播

責任編輯：郭家穎