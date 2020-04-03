【多功能老婆】馬來西亞發布在家工作指引　倡老婆化妝扮多啦A夢氹老公

▲ 日前馬來西亞發布婦女在家工作指引，提倡婦女模仿卡通「多啦A夢」的語調向老公撒嬌。

馬來西亞的新冠肺炎愈趨嚴重，確診個案數字急速上升至逾3千宗，日前馬來西亞當局發布婦女在家工作指引，建議在家工作要如同上班化妝，還提倡模仿卡通「多啦A夢」的語調向老公撒嬌，有助維持夫妻感情。指引一出即引來外界炮轟矮化女性，當局其後發出聲明道歉。

據外媒報道，日前馬來西亞婦女、家庭及社會發展部在facebook及IG發布婦女在家工作指引，建議婦女在家工作時不應穿著居家服，要如上班上樣化妝及穿戴整齊，並布置好餐桌及客廳變成辦公桌，有助專心工作，提高生產力。

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扮多啦A夢撒嬌助維繫夫妻感情

指引又建議老婆們，可以適時模仿卡通多啦A夢的語調向老公撒嬌，有助化解夫妻在做家務時引起的衝突，以維持夫妻感情。

▲ 馬來西亞當局發佈婦女在家工作指引，建議應化妝打扮，並模仿多啦A夢的語調氹老公。（kpwkm's IG圖片）

指引一出引起社會熱烈討論，引來不少網民留言批評，有矮化女性權益之嫌，並質疑指引的成效。

網民︰應多關注家庭暴力及虐兒案

網民認為，在疫情期間所有人要留在家中，或會衍生更多家庭問題，甚至出現家庭暴力及虐兒案，當局應重點關注這些事件，而非打扮及說話語調。

婦女、家庭及社會發展部其後撤回指引，並發聲明就事件道歉，解釋指引的原意是幫助夫妻維持家庭關係，以及提升在家工作效能而已。

如果所分享的一些貼士不合適，並觸及某些群眾的敏感性，我們深表歉意，日後會更加謹慎。

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責任編輯︰林綺玲