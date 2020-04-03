【好老師】學生電郵問數學難題　暖心老師直接帶白板上門隔玻璃教學

▲ 美國一名好老師親自帶白板上門，隔著玻璃1對1教學生數學。

新冠肺炎疫情全球爆發，美國疫情嚴峻，確診人數已突破24萬，逾6千人染疫死亡。在停課期間，美國一名好老師親自帶白板上門，隔玻璃1對1教學生數學，畫面被學生的父母捕捉到，並於社交媒體廣傳，感動了不少網民。

老師跪門前寫白板15分鐘

據美國《霍士新聞》報道，來自美國南達科他州的Josh Anderson於Twitter寫道，他就讀小六的12歲女兒Rylee遇上數學難題，於是發電郵給27歲的數學老師Chris Waba尋求協助。Chris竟直接帶白板來到Rylee的家門前，隔著玻璃門1對1教學，與她一起解決數學問題。

從相片中可見，戴上帽子的Chris隔著Anderson家的玻璃大門，屈膝跪在門前寫白板來解答Rylee的數學問題。在旁的Josh指，老師跪了長達15分鐘。Josh讚揚Chris︰

他不但是一位非常好老師，也是一位非常好的人。

▲ 數學老師Chris跪在學生家門前，寫白板15分鐘來解答學生的難題。（相片來源︰Twitter @DakSt8Football）

當日較早前Chris已經用Zoom教授了一堂課，他收到Rylee的電郵後，跟她表示「要過幾分鐘」，原來他決定帶著白板直接上門教學，剛好他是Anderson一家的鄰居，可以走到他們家。Rylee見到老師的一刻，也感到非常驚喜。

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喜歡與孩子一起才當老師

Chris任職的學校Madison Middle School有275名學生及30名老師，校方亦在Twitter發帖文指，該校的數學老師Chris上門為學生解決數學難題。

Chris稱學校於三周前轉為網上教學，這有別於教室裡及課堂上互動，不論師生都需要作出教學調整。他坦言︰

當老師就是因為喜歡教學，也喜歡與孩子們在一起。

Josh於Twitter分享了老師的暖心行為，他沒想過相片會引起關注，曝光程度超出他所想。他笑說︰

女兒和老師的照片和故事，與總統特朗普和眾議院議長佩洛西在同一頁上。

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責任編輯︰駱秀玲