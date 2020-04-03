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【新冠肺炎】足不出戶登入「Google藝術與文化」　網上觀看各國博物館珍藏

休閒 13:31 2020/04/03

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

每頁都有該館內的各個不同的藝術家珍藏展覽，有排睇。(網上圖片)

新冠肺炎疫情持續升溫，各國禁止群眾集聚活動，藝文活動亦無一倖免，博物館和展覽統統緊急閉門。幸好，各世界各國博物館及藝術機構與「Google藝術與文化」合作，讓大家足不出戶即能參觀展覽，欣賞絕世藝術品。

意大利疫情嚴重，這樣上網看藝術品也非壞事。(網上圖片)

「Google藝術與文化」其實並非新鮮事，早在2011年就已經登場，至今與1,200多間文化機構合作過。Google 利用街景技術拍攝館內藏品，把藝術典藏數碼化。同時，透過虛擬實境(VR)和擴增實境(AR)技術，把科技與藝術
融合，增添互動元素。

每頁都有該館內的各個不同的藝術家珍藏展覽，有排睇。(網上圖片)

全球現有不少大型博物館參與這項計劃，以下為大家精選多間博物館的虛擬實景藝廊連結：

梵高博物館(Van Gogh Museum)
大英博物館(The British Museum)
英國泰特美術館(Tate Britain)
紐約現代藝術博物館(MoMA)
紐約大都會藝術博物館(The Met)
古根漢美術館(Guggenheim Museum)
惠特尼美國藝術博物館(Whitney Museum of American Art)
東京國立博物館(Tokyo National Museum)
烏菲茲美術館(Uffizi Gallery)
奧塞博物館(Musée d'Orsay)
巴黎大皇宮美術館(Rmn-Grand Palais)

一進入網頁，便能看到展館，下面有各幅藝術畫像，可click入去近距離欣賞。(網上圖片)

Google除了提供線上展覽平台外，亦與其他機構合作研發多個實驗性項目。「Art Selfie」可以讓大眾把自拍上傳至應用程式，然後進行配對，尋找與你相同模樣的藝術品。至於「Pocket Gallery」則是使用擴增實境技術(AR)，讓觀眾置身於數碼藝廊，甚至可以將數碼藝術品以實際大小立體地疊加在真實場景，大家不妨下載以上的App玩玩。

撰文︰趙景隆

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