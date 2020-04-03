【愛在瘟疫蔓延時】意國港妻陪夫返鄉共度疫境　港妻Karen：諾言是用來實踐的

曾拍攝TVB綜藝節目《嫁到這世界邊端3》的意大利人妻Karen，在疫情於意國爆發之際，兩周前隨丈夫Nico回家鄉，Karen無懼染症風險，誓與丈夫家人一起共度難關。Karen與Nico終於完成了14天家居隔離，她認為只要看見Nico和奶奶開心，便覺得回來意大利是值得的。

▲ 意大利人妻Karen貼長文抒發感受。（取自FaceBook）

意大利人妻Karen於社交平台貼出與老公Nico的合照，並以《十四日後……》發文寫道：

自從結婚買咗樓後，呢間屋仔永遠都係似我哋嘅路過客棧多過似我哋係揸鎖匙嗰個。

最愚人的，莫過於兩年來今回係第一次兩公婆連續十四個日與夜屈居喺呢間屋仔度。

雖然我哋係結咗婚，但長年累月周圍飛又住酒店多過返屋企，感覺有點家不成家。

呢十四日，唔單只令我哋對呢間屋仔感情深厚咗，而且令我哋兩夫婦組織而成的家，越隔離越覺近。

時至今日，仍然有朋友問我「傻的嗎？」，意大利死咁多人都返去。太危險，唔值得。

千年修得同船度，萬年修得同枕眠。當日站在教堂內說好的承諾呢？無論貧困或富裕，疾病或健康，都不離不棄。

諾言不是用來背誦的，而是用來實踐的。從猶豫不決、到搭飛機返意大利、到意佬發燒、屋企唔夠糧食……意佬都不常將「擔心」兩字掛喺口邊。

我同佢講：「辦法總比困難多」，然而我嘅擔心同信心亦不斷抗衡。

自從返咗嚟之後，日日見到奶奶早午晚三餐都同個仔通電話，兩母子閒話家常，傾吓啲垃圾點分類，啲意粉點煮……傾得樂此不疲。

最緊要係阿仔每日灌輸同糾正防疫意識謬誤俾我奶奶知，例如奶奶話姑拉冇病，所以喺超市買返嚟嘅食物都係乾淨😅

雖然今次返咗嚟，我哋唔知幾時先再有嘢撈，但望住意佬同奶奶傾得越開心，我就越覺得返嚟係值得，返嚟係無悔。

「最愚人的愛情，不是腦筋裝草，盲目跟從。最愚人的愛情，經得起快樂，卻經不起風浪。」

呢個家我都有份，無論愚人節、聖誕節或乜節都好，我都會同意佬一齊渡過。無論幾高嘅牆幾難嘅關，都會一齊跨過渡過。

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