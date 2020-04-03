【港產口罩供應】維特健靈4月8日預售口罩　納米抗菌口罩10個裝售$50【內附預訂方法】

▲ 維特健靈將於4月8日預售口罩。

新冠肺炎疫情持續擴散，本港口罩供應緊張。維特健靈將於4月8日預售納米抗菌口罩 （10個裝），每人限訂1包，5月中可取貨。

維特健靈今日（3日）在Facebook宣布Nano-HF95口罩將會分批推出市面，第一批將於下星期三（8日）供網上預訂，到時需留意住官方Facebook上公佈的預訂連結。

「Nano-HF95」納米抗菌口罩 10個裝

預訂時間：2020年4月8日（三）下午3時正

預訂方式：於預訂連結登記後，選擇取貨的維特健靈專門店。

付款方式：於登記時選取的專門店取貨時，以現金付款。

售價：每包$50（10個裝）（每人限訂1包）

取貨時間：5月中

維特健靈呼籲，如果大家手頭上有一定數量的口罩，希望可以將名額留給有需要的人，齊心抗疫。

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責任編輯：王芷瑩