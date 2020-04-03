  • 21°C
香港時間 : 2020403日 (週五) 13:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港產口罩供應】維特健靈4月8日預售口罩　納米抗菌口罩10個裝售$50【內附預訂方法】

精明消費 12:28 2020/04/03

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

維特健靈將於4月8日預售口罩。

新冠肺炎疫情持續擴散，本港口罩供應緊張。維特健靈將於4月8日預售納米抗菌口罩 （10個裝），每人限訂1包，5月中可取貨。

維特健靈今日（3日）在Facebook宣布Nano-HF95口罩將會分批推出市面，第一批將於下星期三（8日）供網上預訂，到時需留意住官方Facebook上公佈的預訂連結。

「Nano-HF95」納米抗菌口罩 10個裝

預訂時間：2020年4月8日（三）下午3時正

預訂方式：於預訂連結登記後，選擇取貨的維特健靈專門店。

付款方式：於登記時選取的專門店取貨時，以現金付款。

售價：每包$50（10個裝）（每人限訂1包）

取貨時間：5月中

維特健靈呼籲，如果大家手頭上有一定數量的口罩，希望可以將名額留給有需要的人，齊心抗疫。

【4月3日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

9間香港品牌口罩商售價規格開售日，詳情請睇 【下一頁

森川實業推1萬1萬盒成人及中童Ex-ProShield口罩，詳情請睇 【第2頁

責任編輯：王芷瑩

疫情 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【新冠肺炎】香港洲際酒店4月20日裝修同時遣散所有員工　按員工年資賠償
16:00 2020/04/02
【新冠肺炎】香港洲際酒店4月20日裝修同時遣散所有員工　按員工年資賠償
【無視疫情】80後香港情侶堅持環遊世界　稱抵新西蘭每天吃奇異果百毒不侵
21:11 2020/04/02
【無視疫情】80後香港情侶堅持環遊世界　稱抵新西蘭每天吃奇異果百毒不侵
【北韓防疫】疑染疫即被釘大門隔離　北韓一家五口被困屋內滅門
17:43 2020/04/02
【北韓防疫】疑染疫即被釘大門隔離　北韓一家五口被困屋內滅門