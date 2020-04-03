  • 21°C
香港時間 : 2020403日 (週五) 13:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

墨爾本NGV推全球最大KAWS虛擬實境展覽　必賞周杰倫巨型藏品

休閒 13:06 2020/04/03

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

KAWS至今最大型的個人回顧展，澳洲墨爾本National Gallery of Victoria推出免費線上VR展覽。（攝影：陸明敏）

新冠肺炎疫情重創各大美術館，各館紛紛變奏吸引參觀人士。澳洲墨爾本National Gallery of Victoria舉辦至今為止KAWS最完整最大型的個人回顧展覽，可惜受疫情影響而閉館，館方隨即推出免費線上VR展覽，一解大眾朝聖心癮。

KAWS原名Brian Donnelly，以改造卡通角色及塗鴉聞名。1996年起，他開始改造街上的品牌廣告海報，偷走街上海報並將海報模特兒換上其標誌骷髏骨及交叉眼，再放回原位。

有趣的是，大眾非但沒有厭惡，反倒欣賞這種打破常規的改造方式，KAWS因而漸受歡迎。

KAWS因改造品牌海報而一舉成名。（NGV展覽截圖）

處於美術館正門就有KAWS彷米高安哲羅的《Pietà》最新作品《Gone》，以《COMPANION》抱着《BFF》，寓意人類失去心靈依歸。

展覽第一部份展示了改造的海報如guess、DKNY等。他亦挪用不同的卡通人物、電視角色進行改造創作，其中最廣為人知的改造是《辛普森一家》系列作品《Kimpsons》，以黑色幽默描繪美國家庭處境。

改造《辛普森一家》的作品《Kimpsons》，帶黑色幽默。（NGV展覽截圖）

另一個有趣的例子是改造海綿寶寶的《KAWSBOB》系列，其中一這幅大型畫作更是台灣歌手周杰倫借出的藏品。

改造海綿寶寶的《KAWSBOB》其中一這幅巨型畫作是周杰倫的藏品。（NGV展覽截圖）

再繼續向前移動，就會見到Snoopy展覽廳《MAN'S BEST FRIEND》系列。除了畫作，更有由Snoopy毛公仔堆砌而成的梳化。

Snoopy展覽廳《MAN'S BEST FRIEND》，中間有一張以Snoopy砌成的梳化。（NGV展覽截圖）

最令人興奮的展廳，展示了KAWS的經典《COMPANION》及《BFF》巨型Figure，試圖刻劃人類心底渴望：他人的支持及陪伴。

KAWS的經典《COMPANION》及《BFF》巨型Figure。（NGV展覽截圖）

其《COMPANION》系列試圖刻劃人類對他人的支持及陪伴的渴望。（攝影：陸明敏）

KAWS走向抽象的巨型畫作。（NGV展覽截圖）

展覽尾聲亦可欣賞到KAWS走向抽象的巨型畫作。

 

相關文章

草間彌生著名裝置展免費網上睇　《Infinity Mirrored Rooms》感受聲與光衝擊
13:02 2020/04/01
草間彌生著名裝置展免費網上睇　《Infinity Mirrored Rooms》感受聲與光衝擊
【眼睛想旅行】Google Earth推網上遊美國國家公園　大峽谷+Rocky Mountain家中盡覽
19:30 2020/03/24
【眼睛想旅行】Google Earth推網上遊美國國家公園　大峽谷+Rocky Mountain家中盡覽
【在家娛樂】親子齊玩AR動物　一文看清Google AR動物搜尋方法【多圖】
19:26 2020/03/28
【在家娛樂】親子齊玩AR動物　一文看清Google AR動物搜尋方法【多圖】
新冠肺炎 疫情 展覽 周杰倫 墨爾本 博物館 VR

最高瀏覽

【新冠肺炎】香港洲際酒店4月20日裝修同時遣散所有員工　按員工年資賠償
16:00 2020/04/02
【新冠肺炎】香港洲際酒店4月20日裝修同時遣散所有員工　按員工年資賠償
【無視疫情】80後香港情侶堅持環遊世界　稱抵新西蘭每天吃奇異果百毒不侵
21:11 2020/04/02
【無視疫情】80後香港情侶堅持環遊世界　稱抵新西蘭每天吃奇異果百毒不侵
【北韓防疫】疑染疫即被釘大門隔離　北韓一家五口被困屋內滅門
17:43 2020/04/02
【北韓防疫】疑染疫即被釘大門隔離　北韓一家五口被困屋內滅門