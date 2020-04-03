墨爾本NGV推全球最大KAWS虛擬實境展覽　必賞周杰倫巨型藏品

▲ KAWS至今最大型的個人回顧展，澳洲墨爾本National Gallery of Victoria推出免費線上VR展覽。（攝影：陸明敏）

新冠肺炎疫情重創各大美術館，各館紛紛變奏吸引參觀人士。澳洲墨爾本National Gallery of Victoria舉辦至今為止KAWS最完整最大型的個人回顧展覽，可惜受疫情影響而閉館，館方隨即推出免費線上VR展覽，一解大眾朝聖心癮。

KAWS原名Brian Donnelly，以改造卡通角色及塗鴉聞名。1996年起，他開始改造街上的品牌廣告海報，偷走街上海報並將海報模特兒換上其標誌骷髏骨及交叉眼，再放回原位。

有趣的是，大眾非但沒有厭惡，反倒欣賞這種打破常規的改造方式，KAWS因而漸受歡迎。

▲ KAWS因改造品牌海報而一舉成名。（NGV展覽截圖）

處於美術館正門就有KAWS彷米高安哲羅的《Pietà》最新作品《Gone》，以《COMPANION》抱着《BFF》，寓意人類失去心靈依歸。

展覽第一部份展示了改造的海報如guess、DKNY等。他亦挪用不同的卡通人物、電視角色進行改造創作，其中最廣為人知的改造是《辛普森一家》系列作品《Kimpsons》，以黑色幽默描繪美國家庭處境。

▲ 改造《辛普森一家》的作品《Kimpsons》，帶黑色幽默。（NGV展覽截圖）

另一個有趣的例子是改造海綿寶寶的《KAWSBOB》系列，其中一這幅大型畫作更是台灣歌手周杰倫借出的藏品。

▲ 改造海綿寶寶的《KAWSBOB》其中一這幅巨型畫作是周杰倫的藏品。（NGV展覽截圖）

再繼續向前移動，就會見到Snoopy展覽廳《MAN'S BEST FRIEND》系列。除了畫作，更有由Snoopy毛公仔堆砌而成的梳化。

▲ Snoopy展覽廳《MAN'S BEST FRIEND》，中間有一張以Snoopy砌成的梳化。（NGV展覽截圖）

最令人興奮的展廳，展示了KAWS的經典《COMPANION》及《BFF》巨型Figure，試圖刻劃人類心底渴望：他人的支持及陪伴。

▲ KAWS的經典《COMPANION》及《BFF》巨型Figure。（NGV展覽截圖）

▲ 其《COMPANION》系列試圖刻劃人類對他人的支持及陪伴的渴望。（攝影：陸明敏）

▲ KAWS走向抽象的巨型畫作。（NGV展覽截圖）

展覽尾聲亦可欣賞到KAWS走向抽象的巨型畫作。