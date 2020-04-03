【時尚抗疫】暖心時裝設計師心痛前線醫護缺物資　趕製3000件防疫保護衣捐贈醫護

▲ 馬來西亞一名時裝設計趕製3000件醫療防護衣贈前線醫護。

新冠肺炎肆虐全球，各地醫護於奔命，雪上加霜，醫療防護物資更是非常緊絀。馬來西亞一名時裝設計師心痛醫護要自製保護衣，他利用自己的專長，趕製3000件醫療防護衣，為醫護加油，支持抗疫工作。

據馬來西亞《中國報》報道，截至4月3日（今日）馬來西亞有逾3,100宗新冠肺炎確診個案，當中50宗死亡。當地時裝設計師Khoon Hooi李坤輝捐出防護裝備物料，更連日縫製醫療防護衣。Khoon Hooi 表示，面對嚴峻的疫情，他想著可如何能為前線醫護人員獻上綿力，得知有一家慈善團體正尋求協助，於是義不容辭伸出援手。

Khoon Hooi在Facebook發布帖子分享趕製醫療防護衣的進度，他在3月31日先分享了終於取到用來製防護衣的PPE布料。一卷個人PPE布料價值3,800令吉（約6,800港元），平均一卷PPE布料可以製作出600件防護衣。

▲ 大量PPE布料用來製作防護衣。（圖︰Khoon Hooi facebook）

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心痛醫護缺物資

Khoon Hooi 擁有自己的製作廠房，1天不計車工可裁剪出超過千件的防護衣，他動用了5名生產部員工，合力製作共3,000件醫療防護衣。他在Facebook分享他自己畫紙圖做防護衣的樣版，見手袖及領位加了橡筋索位，令手袖及衣領貼身，更具保護力，腰身更加了腰帶，設計時尚。

▲ Khoon Hooi 設計的防護衣樣版。（圖︰Khoon Hooi facebook）

他接受當地媒體訪問表示，知道其實除了口罩，醫院同樣需要大量防護衣，以他所知單是在吉隆坡中央醫院，每天便需要用上400多件防護衣，還聽說不少護士在放工後要留在醫院自製防護衣，聽起來感到難過。

▲ Khoon Hooi在自己的工作室趕工。（圖︰Khoon Hooi facebook）

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趕製3千件防護衣

Khoon Hooi一直在工作室工作未有停下來，他表示，反正工廠暫時停工，就全力支持，希望能在一星期內完成這項任務，供給吉隆坡中央醫院的醫護人員使用，以自己的專長幫助抗疫。

Khoon Hooi 生於馬來西亞，自小跟與婆婆生活，婆婆日常穿著大馬傳統服飾，對服飾的審美有要求，重視生活細節，Khoon Hooi深受婆婆影響，小學時期已對美麗的事物感興趣，中學畢業後在馬來西亞的藝術學院主修服裝設計，於2000年創立自己的品牌。

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責任編輯︰王明芳