【新冠肺炎】先後3名美容師確診　曾祈殷：已響警號倡美容院暫時停業

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，已先後有3名美容師確診感染，其中一人更曾為早前確診患者進行美容程序。有醫生認為事件已響起警號，應考慮將美容院暫時停業；又形容港府今傍晚起要求酒吧及酒館需關閉14天的措施來得比較遲，促請政府要切斷社區傳播鏈，加快對返港人士作病毒檢測。

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感染及傳染病科專科醫生曾祈殷今早接受港台《千禧年代》訪問時解釋，美容師與顧客未必有足夠社交距離，如顧客帶病毒卻無戴口罩，美容師亦無戴，加上空氣流通如欠佳，便有機會受感染；而病毒亦可停留物件上，顧客及員工均有機會接觸毛巾、衣服等物件而受傳播，形容相繼有美容師確診已是警號，政府應考慮將美容院暫時停業。

就港府已刊憲要求今傍晚6時起，酒吧及酒館需關閉14天，曾祈殷直指，最初出現群組爆發時，亦曾有聲音要求關閉酒吧，就應果斷關閉酒吧，認為當局決定朝令夕改，現時才做來得比較遲。

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他稱，本港確診宗數突破800宗形勢令人擔憂，更已有多宗社區個案，又料復活節將有更多身處外地的港人回流，促請政府要切斷社區傳播鏈，篩查要做得快及多，並加快對有關港人的病毒檢測。

責任編輯：陳正怡