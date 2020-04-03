  • 21°C
香港時間 : 2020403日 (週五) 13:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】旅遊巴業務停頓　業界促港府提供現金支援

社會 12:40 2020/04/03

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

旅遊巴業界指，業務因新冠肺炎大受影響。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情令本港旅遊業步入寒冬，旅遊巴業務亦大受影響。香港觀光巴士聯會促政府為業界提供每月3萬元援助，以支付員工薪金，並為失業或開工不足的員工，提供現金援助。

香港觀光巴士聯會今日（3日）致函財政司司長陳茂波，指出入境旅遊業務因近期新冠肺炎疫情及去年社會事件影響，導致元氣大傷，經歷了接近一年的業務停運，行業實在難以支撐下去。

聯會表示，不少旅行社及巴士公司，都有旅遊巴按揭，但銀行在審視是否批出還款 紓緩措施，仍然是考慮申請人的生意狀況，而亞洲其他國家或地區，例如新加坡、台灣等已公病支援當地業界的措施，冀港府府加大力度，援助遊覽服務旅遊巴士。

聯會要求希望港府向本港7,100 部非專利巴士，在疫情期間，每月提供不少於 3 萬元援助，當中部份補助金額，可用 於支付員工薪金及強積金開支，同時建議當局向已經失業或開工不足的員工，提供現金補助及免息貸款，協助員工應付生活開支及償付房屋貸款。

【新冠肺炎】香港洲際酒店4月20日裝修同時遣散所有員工　按員工年資賠償

【洲際翻新】酒店工會指洲際酒店提早裝修並遺散員工　預料約500人失業

【洲際翻新】洲際酒店回應無法透露受影響員工細節　2022年改名香港麗晶酒店　

記者：陳曉瑩

疫情 旅遊巴 財政司 陳茂波 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【新冠肺炎】香港洲際酒店4月20日裝修同時遣散所有員工　按員工年資賠償
16:00 2020/04/02
【新冠肺炎】香港洲際酒店4月20日裝修同時遣散所有員工　按員工年資賠償
【無視疫情】80後香港情侶堅持環遊世界　稱抵新西蘭每天吃奇異果百毒不侵
21:11 2020/04/02
【無視疫情】80後香港情侶堅持環遊世界　稱抵新西蘭每天吃奇異果百毒不侵
【北韓防疫】疑染疫即被釘大門隔離　北韓一家五口被困屋內滅門
17:43 2020/04/02
【北韓防疫】疑染疫即被釘大門隔離　北韓一家五口被困屋內滅門