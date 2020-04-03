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【新冠肺炎】東區裁判法院女職員測試呈陰性　有律師表示「唔擔心得咁多」

社會 12:51 2020/04/03

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

（經濟日報記者攝）

新冠肺炎疫情持續肆虐，司法機構早前宣布停擺，只作有限度辦公。惟自本周一（30號）起，每個工作天開放3個地區裁判法院處理聆訊，法院聚集不少人士。消息指，東區裁判法院有女職員近日身體不適，未知是否感染新冠肺炎，據了解，該女職員已沒有辦公，日前進行測試結果呈陰性。東區裁判法院有職員慨歎「唔知捱到幾耐」，法律界圈子不大，萬一出現確診個案，傳播速度會很快。有律師亦表示「唔擔心得咁多」。

司法機構回覆查詢時表示，有1名在東區裁判法院工作的員工近日因身體不適求醫，並在醫生建議下進行2019冠狀病毒病測試，測試結果呈陰性。

據悉，東區裁判法院1名女職員為書記，於7樓總務室內辦公，該女書記在一般情況下不會接觸公眾，但不排除曾有公眾向她作查詢。目前該女書記已沒有上班，日前已被安排進行新冠肺炎測試結果。

據了解，總務室內有職員雖未有出現病徵，但亦有進行測試，仍在等候結果，職員形容法律界圈子不大，萬一出現確診個案，傳播速度會很快，慨歎「唔知捱到幾耐」。

東區裁判法院今天如常處理排期聆訊及緊急新案件，對於疑似確診消息，有律師表示感到擔心，但無奈地表示「唔擔心得咁多」；法院今天照常有保安為進入的人士量體温，庭內亦有膠條分隔相鄰的旁聽坐位，避免人群過份密集。

至於西九龍裁判法院今天亦開庭處理案件，法院大樓地下大門，如常替進入法院人士測量體溫。法庭內的證人台上，亦加裝三邊的透明膠板作阻隔。記者席及公眾旁聽席於日前開始，亦由「隔行坐」改為「隔位坐」，每隔一個座位便以封條封好，不准就坐，令法庭內職審人數減半。

記者：王仁昌、林欣樂、楊詠渝

疫情 新冠肺炎 停擺 武漢肺炎

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