【一代詞王】感虧欠兒子心痛父子關係疏離　黎彼得：已經去到谷底

▲ 面對著人生高山低谷，黎彼得豁達去面對。

有鬼才填詞人之稱的黎彼得說話風趣幽默，戲路亦偏向輕鬆詼諧，在《愛‧回家之開心速遞》的演出生鬼搶鏡。實際上，黎彼得這位才子經歷過人生高低跌宕，自幼喪父家貧，與母親相依為命，12歲便出來打工養家；歷過失婚的他跟兒子關係疏離，近70歲仍要揹著兒女債。

接受TOPick專訪的黎彼得自言自己是「悲劇裡的英雄」，樂觀積極的他卻沒怨天尤人，黎彼得說：「人生不如意事十常八九，是否抹走不如意事，你自己可以話事。」

活躍於70至90年代粵流行曲詞壇的黎彼得，創作過不少膾炙人口的作品，比如出自其筆下的《Monica》便捧紅哥哥張國榮。

其實填詞時黎彼得剛剛失戀：「負了你錯愛，此美夢永遠藏於心底」這句歌詞道盡對初戀女友Monica的不捨。

▲ 面對坎坷的過去，黎彼得沒有任何怨恨。（黃建輝攝）

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黎彼得配偶成怨偶

有說才子風流，黎彼得的戀愛史卻不多，他解釋原因：「因為我窮嘛，窮的話就會自卑，都未為事業奮鬥，哪有心機去追女仔？三餐都成問題，不要說買樓，連租樓都成問題，追女仔不用花錢嗎？靚仔又沒我份兒，憑甚麼去取悅女仔。」

一直沒成家立室念頭的黎彼得，直至39歲那年因肝病被送入深切治療部，這次「劫數」令他決定跟女友結婚：「醫生話我不可以再工作，因為個肝有事。當時就想不如搞結婚啦，連自己都感覺好假，因為從來沒有靚女埋我身，我是浪子呢，又不會出去追女仔。」

▲ 黎彼得填詞的《Monica》是講述其失戀之痛。（電視截圖）

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無仇不成父子

結果，未找到真正情投意合的，便草草成家立室，後來誕下一子。可是勉強無幸福，婚姻只維持了3年。

黎彼得稱，離婚原因是性格不合說：「這3年來過著些婚姻生活，但愛情就沒有了。愛情就是Monica吧，但又不成功，所以好多人覺得初戀是不會成功，之後求其找個女人成家立室，甚少人是青梅竹馬相愛到尾，怨偶就多，大家相互怨恨。」

離婚後，當時3歲的兒子跟黎彼得生活，多年來他做帶子洪郎，但兩父子關係卻疏離：「我好慘，很疼鍚兒子，但兒子不疼鍚爸爸，好似無仇不成父子，我在客廳時，他就返入房，自細已好疏離。」

▲ 黎彼坦言與兒子關係疏離。（被訪者提供）

黎彼得對兒子感到內疚

由於當年忙於賺錢搵食，黎彼得沒時間照顧兒子，單親爸爸真的不易做：「家裡沒有人，靠外傭照顧兒子，我拍戲經常返內地兼周圍飛，所以要掉低兒子在家。」

一個3歲小孩見著媽媽拿著行李離家，對其成長有一定影響：「我覺得他不是正常的小孩，在單親家庭裡長大又沒傾訴對象，一個人獨來獨往。」

▲ 黎彼得經歷過高低跌宕的人生。（黃建輝攝）

愛大心中口難開

若不是當年草率結婚，就不會來到今日的局面，黎彼得坦言對兒子感內疚：「但愈是內疚的話，個小朋友愈沒有感恩之心。你說虧欠嘛，就要對他更好，要甚麼有甚麼，小朋友覺得是應份。這並非好事，家貧出孝子。但又好矛盾，你想要家貧抑或孝子？人生就是這樣。」

兒子今年已30歲，正於南京讀中醫課程，多年來沒給予家用外，黎彼得依然要供兒子讀書，惟他沒怨恨：「30歲都沒有搵個一亳子返來，沒收入，老豆駁長條命等他，我無限量支持他（生活），即使他去到40歲，我都供呀。」

至於可擔心失婚經歷影響兒子的婚姻觀？「他點諗我不知道，記得他13、14歲時，有朋友打電話給我，說見到兒子拍拖，所以我沒懷疑過他是同性戀，只是不正常的男女生活。」

▲ 黎彼得自言為悲劇裡的英雄。（黃建輝攝）

黎彼得不演悲劇

予人風趣幽默的黎彼得，原來心裡藏著一首首悲歌：「表面上我很樂觀及積極，其實是悲劇裡的英雄，但我又看得開。人生不如意事十常八九，你抹走了它，那就全部皆如意吧，你自己可以揸主意，沒有人影響到你。每人也遇上不愉快的事，太陽一出就要解決件事，總要面對現實。」

人生已夠悲，故此黎彼得在鏡頭前演不到悲劇，只因沒有事情可令他悲從中來：「要我喊是很困難的事，我演的戲一定不會喊，自細要面對殘酷的世界，已經去到谷底，還有甚麼不如意事令我喊呢？對不住，是沒有，我只能拍喜劇，得啖笑。」

身為「一代詞王」的黎彼得又如何形容現階段的人生？「三個字『俱往已』，過去了不想再提，若以佛家所言，兒不是我兒，妻不是我妻，一切都俱往已。有些人拿不起亦放不下，但亦有人拿得起又放得下，自問可以拿得起又放得下，好多人也做不到。」

命裡有時終須有，命裡無時莫強求。

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文：游艾維、梁樂欣