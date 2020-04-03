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【新冠肺炎】蔣志偉：跨境貨車司機入內地需健康證明措施押後一周

社會 12:57 2020/04/03

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

（經濟日報資料圖片）

本港跨境貨運業界早前收到內地當局通知，明起要求香港跨境貨車司機出示港府發出的健康證明等，引起業界憂慮。香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉今稱，獲內地當局通知，措施將押後一星期；業界亦正嘗試在內地醫院做檢測並取得證明。

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香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉今早接受港台《千禧年代》訪問稱，昨與運房局局長陳帆開會後，獲悉內地當局原擬明起，要求香港跨境貨車司機入境內地，需出示港府發出14天有效期內健康證明，或及其他醫療機構7天核酸檢測結果證明，現時有關措施將押後一星期。

蔣志偉稱，上周五開始跨境司機已需要在內地口岸進行免費的病毒核酸測試，認為雖然實施有關措施會較麻煩，但司機安全為首要考慮，業界亦會擔心感染病毒；不過本港衞生署無法提供證明，司機或需由其他醫療機構發出證明，而本港私人醫療機構收費較貴。

他透露，業界正嘗試在內地醫院做檢測並取得證明，價錢較平之餘，司機亦可在裝卸貨物期間進行，對業界較為方便，同時要求防疫抗疫基金同跨境司機提供援助。

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責任編輯：陳正怡

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