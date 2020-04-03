【新冠肺炎】《壯志凌雲：獨行俠》延至聖誕上映　湯告魯斯：大家要平安

▲ 湯告魯斯囑咐大家要平安。（Facebook圖片）

新冠肺炎疫情影響全球，荷里活電影全面停工，連已拍好的作品也需要延期上映。其中電影迷引頸以待、由荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的新作《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）宣佈由暑假檔期延期至聖誕上映。

由湯告魯斯主演的新作《壯志凌雲：獨行俠》原訂於6月24日配合黃金暑假檔期上映，近日電影公司宣佈因應新冠疫情的影響，上映檔期將延期至今年12月23日的聖誕檔期才上映。

湯告魯斯在其Twitter寫道：「我知道很多人期待了34年，但不幸地大家需要再多等一會。《壯志凌雲：獨行俠》將於今年12月起飛，大家要平安。」帖文獲6.2萬人讚好、超過8千個轉發。

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▲ 《壯志凌雲：獨行俠》宣布延期至聖誕上映。

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本來湯告魯斯正在為新戲《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7 ）進行拍攝，但同樣因為疫情問題，而取消在英國取景的拍攝進程。

同屬派拉蒙電影公司的另一作品《無聲絕境2》（A Quiet Place Part II），亦宣告由原訂的3月19日上映，押後至9月4日才上映。

《壯志凌雲》（Top Gun）於1986年上映成票房大熱作，令湯告魯斯一炮而紅。當年衝破全球3億4千萬票房，更成為潮流的指標，如電影中的太陽眼鏡、外套等周邊商品熱賣，更帶起美國青年投考海軍與空軍的風潮。今次相隔34年再推新作，成為戲迷期待已久的作品，期待年底能夠順利上映。