【媽媽心聲】兒子哭鬧抗拒戒尿片　新手媽媽遇挫折︰是我讓他感到壓力嗎

▲ 筆者原為兒子戒尿片做足準備，還預備了戒片三寶，可是兒子卻拒絕上廁所。（iStock圖片）

明明已為兒子戒尿片做足準備，明明他也很喜歡我為他預備的戒片三寶（精美的迷你座廁、印有他最愛的汽車圖案內褲、一本教他上廁所的繪本），可是當新鮮感退去，兒子又回復老樣子，開始抗拒穿內褲、上廁所。

問題出在哪？是他的心理關口尚未跨過？還是我讓他感到壓力？我覺得自己有一部分責任。之前向過來人請教戒尿片要訣，十居其九均說︰「同佢去廁所去密啲，去慣咗自然戒到片。」於是我也照辦煮碗，每隔一、兩小時就「鼓勵」他坐廁所，希望他能習慣。事後回想，此舉可能嚇怕了他，為他添加了無形的壓力。

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此外，從孩子的反應，也能窺探他對控制大小便缺乏信心，惶恐不安。其中一個例子是，每次他尿濕地板，總是一副做錯事的樣子，焦急的哭起來。

結果戒片訓練實行不到一星期，孩子就開始抗拒穿內褲，每次更衣都要求穿回尿片；每當我們問他要不要上廁所或有沒有便意，他總是耍手擰頭，有時甚至直接哭起來（原因多數是別人說中了，他想大小便，卻又不想上廁所）。為了逃避上廁所，有時他甚至會躲起來，直接拉在褲上，不理身上穿的是尿片還是內褲。

我和丈夫除了無奈，亦對終日洗褲子感到疲憊，只好暫時舉白旗投降，跟他穿回尿片，暫時不再嘮叨他上廁所。

至於事情如何出現轉機？下期續談。

原文刊於《晴報》專欄，原題為「戒片的挫折」。

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