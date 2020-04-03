【On Call 36小時II】美雪舞技精湛鏡房表演一字馬　黃智雯曾挑戰韓星地獄訓練【有片】

▲ 黃智雯在演藝學院主修音樂劇舞，所以舞藝出眾。

TVB深宵重播舊劇《On Call 36小時II》獲不少觀眾收看，連主角之一的黃智雯（Mandy）都不時在社交平台分享。黃智雯在《On Call 36小時》系列演神經外科醫生洪美雪，與劉炳燦（袁偉豪飾）為情侶。

性格坦率倔強的美雪，偶爾在工作中撞板，當遇上難過或憤怒時便會以跳舞宣洩不快。現實中，黃智雯也可謂是一位舞林高手。

早在《On Call 36小時》，由於美雪的父母開設舞蹈學校，故她也是在跳舞下長大的人。恰巧，現實中的黃智雯（Mandy）也自小熱愛跳舞，並非常喜歡Michael Jackson，所以黃智雯後來選擇讀香港演藝學院的舞蹈及戲劇系，主修音樂劇舞。

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黃智雯在演藝學院的日子，黃智雯每天都由早上9時開始跳舞拉筋，過程辛苦大壓力，更一度懷疑自己對跳舞失去樂趣。

後來她經選港姐入行，Mandy就專注拍劇，忙碌得要偷時間才可外出上堂學跳舞，但反而沒有了讀書時的壓力，做回熱衷跳舞的自己。

黃智雯在劇集騷舞技

黃智雯的舞功了得，偶爾拍劇時也可一展舞技，在兩輯的《On Call 36小時》中，就安排了不少場口予她一人發揮。

此外，在《張保仔》中，Mandy與陳山聰跳華爾滋、《流氓皇帝》中亦扮演性感舞女跳上海舞。

▲ 黃智雯在《張保仔》中與陳山聰跳華爾滋。（《張保仔》截圖）

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至2018年，黃智雯憑劇集《三個女人一個因》爆紅，一人分演三角的她連奪馬來西亞及新加坡的TVB視后。

因應劇集主題曲《無雙》，Mandy與陳俊堅也特意編排舞蹈予觀眾欣賞，舞姿曼妙。

此後，黃智雯的舞藝在觀眾心中有了深刻印象。2018年，她更在《萬千星輝賀台慶》中一人帶領50位男女藝人大跳勁舞，盡顯舞台地位。

▲ 黃智雯在《流氓皇帝》中扮演性感舞女。（《流氓皇帝》截圖）

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體驗韓星訓練

熱愛跳舞的黃智雯，於2019年為TVB拍攝節目《一個因去跳舞》。

當時Mandy需到韓國接受做韓星的密集跳舞歌唱訓練，但卻因當地天氣寒冷而不適。

雖然製作組當時讓Mandy休息，可惜她的病情惡化，最後要到醫院就醫，診斷為患上流感A型病毒，打針痊癒後再繼續拍攝。

黃智雯帶病拍攝敬業樂業，最終在短期訓練下成功與女團合拍MV，及在弘大街頭演出，Mandy更一度感觸落淚。

演藝之路

黃智雯於2007年參加《香港小姐競選》入圍最後五強，2008年入讀第22期藝員訓練班，自始開展演藝生涯。

入行初期她的角色以溫柔妹妹型為主，在《搜下留情》及《巴不得爸爸》已有不錯發揮。

2012年，她憑在《缺宅男女》中飾演巴辣人妻關二嫂、《飛虎》演倔強女主角蘇文強及《On Call 36小時》的洪美雪等出色表現，奪得《萬千星輝頒獎典禮2012》的「飛躍進步女藝員」，後成TVB主要花旦。

▲ 黃智雯一人赴韓國拍跳舞節目。（Instagram圖片）

黃智雯的演技優秀，不時都獲觀眾讚賞，到《三個女人一個因》更成視后大熱，雖然未成功奪獎，但已成觀眾心中的民間視后。而舞蹈高強的她，最想就是拍攝有關舞蹈音樂元素的劇集。

由閒角做至視后大熱，Mandy入行至今13年一直謙卑學習，因她認為盡力去做是演員的責任，而且不論是觀眾對你的喜愛、認同或認識，很多事也需要時間和經驗累積。