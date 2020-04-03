【不做虎媽】怕變虎媽決意不做全職媽媽　本着初心培養孩子自主學習力

▲ 不想變成虎媽，要從避免過度控制孩子開始做起。（圖片︰i-stock）

她生孩子後休息了半年便重回職場，決意不做全職媽媽，生怕自己跟孩子日對夜對，會被迫變成「虎媽」。她眼見好友一個一個生孩子後，都曾告訴她不會做「虎媽」，可惜沒等孩子上學已改變了初心。

為求升讀心儀的幼稚園，她們一步步走上「虎媽」之路，尤其是那幾個全職媽媽的好友，更共同進退，有甚麼好導師、好課程和好活動，都共同分享，一起參加。

不想變成「虎媽」，自然要從避免過度控制孩子開始。如果自己不去工作整天留在家，難免會主動管束孩子的行為，控制孩子的活動，那相信「讓孩子自由成長、愉快學習才是對孩子最好」的初心，會容易受整天留在家可全職教孩子的心態影響，所以她生孩子後不久便返回職場。

這段日子她體會到這有多好，不用像女同事般用電話遙控孩子，要指示家中傭人督促孩子做這做那，又不時查問孩子「你正在做甚麼」，或警告孩子「不要再打機」了。

兒子自主的日子，應是怎樣才可讓她安心，她早有準備︰是自己可以信任兒子，有本着初心，自幼按原則去培養他而發展出來的自主學習能力。放手讓孩子自由、愉快地學習自己喜歡的東西的初心不變，在作息與玩樂有序的生活下，兒子閒時愛砌樂高和看故事書，也愛以畫畫和寫作小故事。

原文刊於《晴報》專欄，原題為「不做虎媽」

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撰文: 張嘉雯 《4Q教子情式》作者