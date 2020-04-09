【女性健康】中醫教從白帶反映女性健康　白帶流量多偏黃體質濕熱

▲ 中醫師教分辨分泌物白帶的狀態，從而看女性的健康狀況。

女性分泌物白帶又黏又黃又臭，代表身體出了甚麼問題？註冊中醫師梁尹倩表示，正常情況下白帶應該量不多、色透明、無氣味、質不黏，經期前後量稍為增多，狀態有如生蛋白一樣。她講解白帶不同的狀態所反映健康情況，並推介多款食物讓大家調理身體。

梁醫師在facebook「CheckCheckCin」表示，白帶是女性正常的分泌物，有保護陰道的作用。若發現白帶有異常情況，就是身體給你的訊號。從中醫理論來看，導致白帶異常的常見原因有四個：脾虛、腎虛、痰濕及濕熱。

若發現白帶狀況有異，從飲食及生活上多加調理，有助紓緩症狀。若症狀持續或嚴重，白帶變黃色或灰白、質黏如膿涕甚至有泡沫，就有可能是陰道受感染或有婦科病，宜諮詢醫生治理。

1. 脾虛

白帶狀態：流量多、色透明、質黏、沒有氣味。

伴隨症狀：容易疲倦、浮腫、胃氣脹等。

調理方法：健脾益氣，多吃米、淮山、白术、黨參、白扁豆等食材。飲食定時，少吃生冷食物。

2. 腎虛

白帶狀態：流量多、色透明、質清稀如水、沒有氣味。

伴隨症狀：容易頭暈、腰痠、小腹有冷感等。

調理方法：溫補腎陽，多吃黑芝麻、黑豆、黑木耳、核桃、烏雞等食材。睡前浸暖水足浴。

3. 痰濕

白帶狀態：流量多、色透明、質黏稠。

伴隨症狀：痰多、胸悶腹脹、舌苔白膩等。

調理方法：化痰燥濕，多吃白蘿蔔、陳皮、橄欖等食材；遠離生冷、煎炸油膩食物、甜食、雪耳、花膠等容易生痰助濕的食物。

4. 濕熱

白帶狀態：流量多、色乳白或偏黃、質感如豆腐渣、帶有腥臭味。

伴隨症狀：外陰痕癢、胸悶腹脹、眼乾目赤、體味重等。

調理方法：清熱祛濕，多吃冬瓜、綠豆、荷葉、霸王花、海帶等；避免喝咖啡、奶茶或進食煎炸油膩之食物。

文章獲註冊中醫梁尹倩授權轉載

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▲ 註冊中醫梁尹倩

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣