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【口罩供應】Dr. Mask 口罩博士4月3日結束第一階段訂購　獲檢測資格後5月將大規模生產

精明消費 13:42 2020/04/03

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

口罩博士4月3日結束第一階段訂購。（圖片來源：Dr. Mask 囗罩博士Facebook）

新冠肺炎疫情肆虐，市面上一罩難求情況下，本港陸續有廠商或機構，加入口罩生產行列。Dr. Mask 囗罩博士宣布將於明天（3日）下午8時，結束第一階段訂購。他們按計劃獲檢測資格後，將於5月大規模生產口罩。

結束第一階段訂購

Dr. Mask 囗罩博士昨天在Facebook表示由於上月下旬開始接受訂購以來，訂單不斷增加。他們想集中處理好現有的訂單，故宣布第一階段訂購將於4月3日（周五）下午8時結束，即時停止接收新的訂購。

Dr. Mask 囗罩博士續指在限期前收到的訂單，他們會於本月稍後時間，￼根據訂購的先後，陸續以電郵跟客戶聯絡，給予一個訂單號碼。

此外，Dr. Mask 囗罩博士指目前運作順利，他們按計劃獲檢測資格後，五月會大規模生產，並會根據訂單號碼先後送貨。在送貨兩星期前他們再以電郵聯絡，向客戶收取費用。

希望開展第二階段訂購

Dr. Mask 囗罩博士衷心感激大家的信任，又表示他們不時檢視生產的狀況，小心搜購原料，添置機器，強調全部口罩不經人手獨立包裝。如能力許可，會在Facebook宣布開展第二階段訂購。

【4月3日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

責任編輯：陳珈希

口罩 疫情 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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