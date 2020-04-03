【機場特警】高材生何依婷曾赴史丹福大學交流　為理想棄做金融業選美改變人生

▲ 港姐何依婷首拍劇演《機場特警》。

17年港姐冠軍何依婷首度拍劇《機場特警》，在昨晚一集何依婷演出的安安出場，首拍劇的她，素顏上鏡，且跟楊明有不少親熱戲，表現專業。基層出身的何依婷，靠努力曾圓夢到史丹福大學做交流生，人行前任職會計師樓，但為了演藝夢而入行。

何依婷在《機場特警》演李志安，昨晚一集首次出場，並且跟楊明有親密接觸，何依婷雖首度拍劇，但演出自然，她也向傳媒表示不感到尷尬。

▲ 何依婷在《機場特警》演楊明女友。（影片截圖）

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17年選港姐入行的何依婷，終有機會演出首部劇集，Regina曾向TOPick透露：「劇中的我與楊明有感情線，跟他演的對手戲都是在家中發生，所以會經常跟他吵架。」

她憶述拍劇日以繼夜，雖只拍了一星期的戲，但全是由早上拍到晚上，再由晚上拍到早上：「我試過一天、兩天、三天，甚至一星期不睡覺。那段時間令我覺得很崩潰，會問『為何沒法睡覺』。」

▲ 《機場特警》的安安之後有不少戲份。（劇照）

不過她很享受演戲，「當經歷過後，現在回想時會覺得其實是很開心，因我完成了一件曾經覺得沒法完成的事。我對此很滿意，覺得拍劇是很好玩。」

出身自基層家庭的Regina曾就讀浸信會天虹小學及佛教孔仙洲紀念中學，其後入讀香港城市大學商學院，主修資訊系統學系環球商業系統管理課程和副修心理學。

▲ 何依婷為理想入行追夢。（陳偉能攝）

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她在學考試成績理想，中學畢業考獲平均GPA3.5以上佳績，獲獎學金資助赴美國史丹福大學、英國利兹大學及中國上海復旦大學作交換生，且於畢業前到位於杭州的阿里巴巴總部實習。

Regina2016年以一級榮譽學士學位，之後於四大會計師樓之一的安永會計師事務所任職金融服務顧問。

可是工作一段日子，她有感金融行業不適合自己，雖然工作有挑戰性，但難以令她每日工作10小時都很有動力，於是決定另謀方向。

▲ 何依婷跟麥美恩、馮盈盈等主持《學是學非》成為好友。（取自facebook）

2017年，何依婷決定參加《香港小姐競選》。Regina解釋：「會計師工作很穩定，每年也會加人工，但很多時候工作不止是看金錢，我覺得工作得快不快樂是十分重要的。」

其家人也很支持她入行，「家人一定會追看有我的節目，以及喜歡分享我的帖文，整個感覺就是家人也很支持我。」