【疫境真情】加漢巡街派飯成立社企　為街友建立社區關係脫貧

▲ 加拿大人Jeff Rotmeyer成立社企組織Impact HK以幫助街友，善心滿載。

麥當勞由即日至4月7日，每晚6時起將不提供堂食，變相令俗稱「麥難民」的露宿者失去容身之所。慈善機構Impact HK的服務對象，正是這些被稱為「街友」的露宿者，其CEO更是來自加拿大人的Jeff Rotmeyer。

▲ 慈善機構Impact HK的CEO Jeff Rotmeyer，與前露宿者阿力一起服務街友，望能改善香港基層者的生活。(攝影︰馮柏偉)

記者3月底直擊他們在大角咀的派飯與一眾街友，「在疫情下，似乎更多人需要幫忙。」Jeff說，派飯只是燃眉之急，如何令他們融入社會，重建自信才是他們的長期使命。

▲ 派贈的盒飯有蕃茄蛋和炸魚柳，還連紙包飲品，相當豐富，是次一共派發了70份餐。(攝影︰馮柏偉)

眼前的Jeff Rotmeyer一副T恤短褲cup帽，也是他的招牌街坊Look，可是此老外在2017年成立的慈善機構Impact HK，「為人民服務」的感染力卻是一呼百應，除了組織義工在港九各區為露宿者派飯，更為他們提供職業培訓，Jeff說︰

露宿者拿完飯就走，但我們想建立一種社區關係，讓他們融入社會，才是長遠解決之道。

Jeff知道麥當勞暫停堂食後，已火速在眾籌平台SparkRaise發起3天籌款，迄今已有424人慷慨捐出逾42萬元，遠超原本的10萬元目標。全部款項將租用旅店和賓館，既為露宿者提供短暫住宿，同時幫助於疫情苦苦掙扎的住宿業。

▲ Impact HK還有組織學生義工，為街友派飯送暖。（相片提供︰Impact HK）

大角咀成立 Impact HK 街友休息聚腳地

Jeff 本是一間小學的英語教師，但有次在超市買樽裝水，見到門口有個露宿者，結果也多買一樽並和他聊起天來，讓Jeff了解到在表面富庶的香港，也有不少三餐不繼的街友需要幫助。

多年來，他深水埗、大角咀、旺角、甚至銅鑼灣、跑馬地四處訪貧問苦，「有的露宿一星期，最長甚至逾6年。」成立Impact HK後Jeff更與義工們接濟過不少露宿者，從1個月1次到現在一星期最少派14次飯，他們稱為Kindness Walk，Jeff也儼如街友們的「苦海明燈」。

▲ 派飯後，街友可在中心用膳，彼此認識聊天，加強社區凝聚力。（相片提供︰Impact HK）

Impact HK內的項目經理Michelle表示，義工都會與露宿者會面、分發食物、洗漱用品和其他必需品。「開頭由義工籌集物資，但最重要的是，義工們給予街友關愛、友誼和聯繫，重建信任關係。我們在大角咀的Guestroom，正是讓街友休息聚腳的地方，這裏有梳化電視，可叉電、洗衫或各其他人聊天，加強凝聚力。」

一星期派700份餐予街友

Impact HK目前約共有10名員工，各司其職，有負責輔導、籌募經費、跟進街友就業的case worker，會計職員等，「未來還開二手店，會招聘一個店舖經理。」

經費方面，Impact HK循多方面獲得資助，「譬如嘉道理慈善基金，大角咀這中心則申請豐基金的贊助，也有私人募損等等。」Michelle說，至於派飯的來源，「開始時是街友們自發煮的，希望他們學習如何服務他人，但隨著要幫助的街友愈來愈多，就不能應付，加上消防條例也容不下，後來就出去買。」

▲ 中心門口有鋼琴，可讓街友一展身手。（相片提供︰Impact HK）

像記者採訪的這天，4點半左右就有不少人在Impact HK中心外等派飯，除了街友，也有劏房住戶、老人家，以至疫情下的失業者等等，一盒飯有蕃茄蛋和炸豬扒，還連紙包飲品，共派發70份餐，這次則向NGO Dignity Kitchen買飯的，「德意志銀行的基金，和我們Impact HK各佔一半費用。」光是一星期，Impact HK就平均派發700份餐予街友，確是人間有情。

撰文︰馮柏偉