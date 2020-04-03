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【新冠肺炎】政府呼籲市民盡可能避免於清明節掃墓　降病毒傳播風險

社會 14:03 2020/04/03

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

政府再度呼籲市民盡可能避免於清明節掃墓。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，港府已規定禁止多於4人在公眾地方聚集，掃墓不屬於獲豁免的羣組聚集。政府今日（3日）再呼籲市民應該減少不必要的外出，並盡可能押後明日清明節掃墓的計劃，避開清明節人多擠迫的高峰期，藉此減低人流、減少密集的近距離接觸，從而降低病毒透過社交接觸傳播的風險。

政府發言人提醒，需要前往掃墓人士應避免羣組聚集掃墓，時刻與他人保持適當的社交距離，並避免與親友在拜祭場地聚餐；而欲趁清明節前往內地祭祖的市民，應因應內地不同省市對入境人士實施的最新疫情防控檢疫措施，包括強制隔離等，考慮押後行程。

【新冠肺炎】政府指拜山屬禁4人以上聚集活動　掃墓人士如非同住不獲轄免

發言人又提醒，清明節期間前往墳場及骨灰安置所拜祭先人的市民，若出現發燒或呼吸道感染徵狀應立即求診，切勿前往掃墓；掃墓時要注意個人衞生，佩戴外科口罩及保持雙手清潔，在使用酒精噴霧及酒精搓手液等消毒用品等易燃物品時，應該遠離火種、香燭冥鏹及化寶爐，以策安全。

【限制聚集人數】年夜起禁止4人以上公眾聚集　一文看清12項豁免情況

【新冠肺炎】港府宣布禁止逾4人聚集但豁免家庭及工作場所　管制餐飲業營運

記者：陳曉瑩
 

疫情 新冠肺炎 武漢肺炎

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