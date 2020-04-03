【疫情健身】長者因疫情不外出睇手機7個鐘　太極師傅拍片鼓勵家居運動

▲ 由蕭煒彬師傅示範太極動作。

疫情延續了兩個多月，逗留在家的日子多了，少了外出舒展筋骨的時間，不如在家強身健體。有太極師傅提倡在家練太極，就算是長期病患者及行動不便輪椅人士也兼顧到，這非常時期安坐家中也可舒展筋骨。

太極聯盟義工隊發言人何焯明指早在1年前，已義務教長期病患者、癌症康復者耍太極。「想他們知道耍太極、做運動可令身體健康些。」

▲ 何焯明表示：「閉關在狹窄家居空間，缺少活動四肢機會，在此漫長疫症期間，會影響健康。」（黃建輝攝）

最近因疫情關係，教太極的義務工作要暫停，見長者及長期病患者困在家不能外出，身、心都會有影響，於是想到以拍片方式讓他們在家也可繼續練太極，他與幾個志同道合的義工，拍了一些簡單易做、對心肺功能有裨益的太極式子，放上網供人練習。

製作嚴謹兩套功法

太極聯盟義工隊在中國文化基金會贊助下，聯同導演及編審義工陳顗玲、盧永豪、馮婉琴，攝製《家居強身運動系列》共8條短片，負責教導《太極拳行功心法》的曾玉梅師傅，及自創《太極煉丹功》的蕭煒彬師傅，聯手為短片作示範導師。

▲ 蕭煒彬師傅示範短片中的「小舟天呼吸法」。（黃建輝攝）

上Youtube看這8條短片，不但有配樂，拍攝用心，製作嚴謹，原來拍攝義工們都是專業人士，更在一日內完成所有拍攝工作。

初學者都能應付

蕭煒彬師傅表示，在家練太極因空間關係，始終有限制，他特意「想過度過」，《太極煉丹功》中的式子連坐輪椅人士都可應付。「選取的式子，外在動作能幫助心肺呼吸，迫使內臟運動，通常人們吸氣都是吸進肺的上半部，我們教的是如何深呼吸至肺的下半部，讓橫膈膜郁動幅度更大，使大小腸同時活動。」

他指無論昰《太極拳行功心法》抑或《太極煉丹功》，從無練過太極都可應付，由淺入深教導，更會教導呼吸法。「呼吸要自然，一呼一吸深長緩慢，不要死忍氣。」

▲ 8條太極短片可掃描此QR Code瀏覽。

兩位師傅建議身體弱的人士，每日練習次數多些，早晚各練一次。「希望練習者把精神聚焦練功上，不過胡思亂想放在憂慮疫情上，有個寄託。認識有長者不出，日日逗留在家看手機六、七小時，看的信息也是驚恐及負面，實在有損身心。」

期望多國語言增播放渠道

最後要提醒是，因為每位長者的狀態都不同，他們又多有糖尿、高血壓或耳水不平衡問題，練功前要吃早餐，不大飽不太餓，有不適要暫停，放鬆做深呼吸。

目前短片語言是廣東話，因疫情席捲是全球，稍後會配上普通話全國播放，他們希望可推出不同語言。何焯明說：「有西班牙學太極人士，用此短片自行配上西班牙字幕教學生。最理想可推出英語、日文，繙譯多兩、三種不同語言就更好。」他呼籲有興趣義工，可聯絡協助。

撰文：周美好