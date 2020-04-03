【新冠肺炎】英國文化協會國際幼稚園停辦　教育局：如有需要將向學生提供支援

▲ 英國文化協會國際幼稚園位於金鐘法院道3號（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，學童復課之日未明，今再有私立幼稚園結業。英國文化協會國際幼稚園近日向家長發信，透露受停課影響，令校方面臨前所未有壓力，嚴重影響目前及未來收生，決定6月30日本學期完結後，正式關閉。

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位於金鐘法院道3號的英國文化協會國際幼稚園2016年創校，根據教育局19/20年幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽，2018年9月有46名學生，每年學費8.2萬元。原本設於英國文化協會官網的學校分頁目前已經關閉。

校方近日向家長發信，指過去10個月承受很多不確定因素及挑戰，最近疫情致無限期停課，整體經濟面臨前所未有壓力，嚴重影響目前和未來的收生，及令前景變得相當不明朗，決定6月30日後關閉。

教育局今日(3日)回覆TOPick表示，獲悉事件後已即時與該幼稚園聯絡；據悉校方會為受影響的學生提供轉校協助，如有需要當局會向學校及學生提供適切意見及支援。

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事實上，近日不止一間幼稚園倒閉，另一間由新加坡攻港的伊頓國際幼稚園亦向家長發出結業通知，指將於6月26日起停止營業，並已經通知教育局有關相關決定。該校位於大埔白石角逸瓏灣１期商場地下部份及低層地下，2016年開業至今約4年。教育局早前指本年初至今，收到4間幼稚園和幼稚園暨幼兒中心停辦通知。

責任編輯：陳正怡、馮琪雅