  • 21°C
香港時間 : 2020403日 (週五) 15:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】英國文化協會國際幼稚園停辦　教育局：如有需要將向學生提供支援

社會 14:22 2020/04/03

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

英國文化協會國際幼稚園位於金鐘法院道3號（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，學童復課之日未明，今再有私立幼稚園結業。英國文化協會國際幼稚園近日向家長發信，透露受停課影響，令校方面臨前所未有壓力，嚴重影響目前及未來收生，決定6月30日本學期完結後，正式關閉。

【新冠肺炎】本港復課日無了期　袁國勇：疫情可能持續多個月

【新冠肺炎】疫情打亂海外升學計劃　消息：大學促增學額

位於金鐘法院道3號的英國文化協會國際幼稚園2016年創校，根據教育局19/20年幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽，2018年9月有46名學生，每年學費8.2萬元。原本設於英國文化協會官網的學校分頁目前已經關閉。

校方近日向家長發信，指過去10個月承受很多不確定因素及挑戰，最近疫情致無限期停課，整體經濟面臨前所未有壓力，嚴重影響目前和未來的收生，及令前景變得相當不明朗，決定6月30日後關閉。

教育局今日(3日)回覆TOPick表示，獲悉事件後已即時與該幼稚園聯絡；據悉校方會為受影響的學生提供轉校協助，如有需要當局會向學校及學生提供適切意見及支援。

【新冠肺炎】4月2日確診37宗個案30人潛伏期曾外遊　一文看清個案詳情及居所

事實上，近日不止一間幼稚園倒閉，另一間由新加坡攻港的伊頓國際幼稚園亦向家長發出結業通知，指將於6月26日起停止營業，並已經通知教育局有關相關決定。該校位於大埔白石角逸瓏灣１期商場地下部份及低層地下，2016年開業至今約4年。教育局早前指本年初至今，收到4間幼稚園和幼稚園暨幼兒中心停辦通知。

責任編輯：陳正怡、馮琪雅

教育局 疫情 幼稚園 新冠肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【新冠肺炎】香港洲際酒店4月20日裝修同時遣散所有員工　按員工年資賠償
16:00 2020/04/02
【新冠肺炎】香港洲際酒店4月20日裝修同時遣散所有員工　按員工年資賠償
【無視疫情】80後香港情侶堅持環遊世界　稱抵新西蘭每天吃奇異果百毒不侵
21:11 2020/04/02
【無視疫情】80後香港情侶堅持環遊世界　稱抵新西蘭每天吃奇異果百毒不侵
【北韓防疫】疑染疫即被釘大門隔離　北韓一家五口被困屋內滅門
17:43 2020/04/02
【北韓防疫】疑染疫即被釘大門隔離　北韓一家五口被困屋內滅門