【停課不停學】海洋公園發放動物護理短片　幫海豹刷牙餵企鵝食維他命增強抵抗力　

▲ 海洋公園發放工作人員護理動物的短片，讓小朋友可以安坐家中看動物。

受新冠肺炎疫情影響，海洋公園已於1月26日起休園，小朋友沒法入園探望動物，或許會有點失望。不過，在休園期間海洋公園的工作人員仍肩負起照顧園內動物的責任，日前海洋公園更發放工作人員護理動物的短片，讓小朋友可以安坐家中看動物。

▲ 動物護理員每日陪伴鸚鵡「做運動」。（影片截圖）

帶鸚鵡「晨運」為海豹量體溫

海洋公園昨日（2日）於Facebook及YouTube頻道發布一段約45秒的影片，他們於Facebook帖文寫道︰

咁耐冇見，唔知公園嘅動物朋友過得好唔好呢？放心啦~佢哋日日食飽飽，定時做運動，仲有接受護理檢查，個個都精靈健康！

▲ 動物護理員為海豹量體溫、清潔口腔。（影片截圖）

影片中可見護理員照顧動物的日常，動物護理員每日為雀鳥進行檢查，每早陪伴鸚鵡「做運動」，讓牠們拍打翅膀飛翔；又會為海豹量度體溫，同時注重牠們的口腔衛生，幫牠們刷牙做好牙齒清潔。

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定期為水豚抽血檢測

鳥類的呼吸道較易受感染，護理員每日餵飼企鵝時，在牠們的食物中加入獸醫建議的維他命或營養補充品，並進行呼吸檢查，確保牠們一切正常。至於水豚護理員則定期為牠們抽血作檢測。

▲ 護理員餵飼企鵝時，加入獸醫建議的維他命或營養補充品。（影片截圖）

停課期間小朋友即使要留在家中，也可以看看動物短片，學習愛護動物之餘，看到動物的可愛模樣，也會令心情變得好。

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責任編輯︰駱秀玲