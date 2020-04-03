涉6天內非禮11名女生認罪候判　17歲理貨員稱躁鬱致性觀念偏差

▲ （經濟日報資料圖片）

17歲連鎖超級巿場理貨員分別涉於上班期間及休息時間，在店內及附近的便利店和快餐店，多次非禮鄰近1所中學共11名身穿校服的女生，其中1名16歲女生更於兩天內連遭非禮5次。涉案理貨員今（3日）於區域法院承認16項非禮罪，還押候判，代表律師求情指被告於童年時患躁鬱症或致性觀念有偏差。

涉案被告姓段，現年18歲，案發時年僅17歲，原被控17項猥褻侵犯另一人罪，被告今承認其中16項控罪，另1控項罪存檔法庭。被告被控於2019年2月22日至27日期間，於新界某屋苑商場內的百佳超級市場、Circle K便利店及大快活快餐店內，分別非禮共11名年介15至17歲、於附近中學就讀並身穿校服的少女。

案情指，被告於該屋苑的百佳超級巿民內任職理貨員，他於午飯時間及放學時間在上述案發地點出現犯案。被告的犯案手法均是從事主身後，以手掌或手背橫掃事主臀部，其中1名事主更遭被告用手抓著小腿。

其中被告於2019年2月27日，接連非禮4名一同進入便利店購物女學生，4名女生事後向校方揭發事件。而1名16歲中五女學生更於兩天內，在同一間便利店內遭非禮5次。

警方接報後於案發的便利店門外截獲被告，並以非禮罪名將他拘捕。被告於警誡下稱「阿Sir，我一時衝動衰咸濕，用手摸咗個學生妹屁股一下，俾次機會喇，無下次。」

辯方今求情時指，被告多次犯案均是短暫觸碰事主臀部，不涉及私處，亦沒有使用暴力或言語，對於為事主造成驚恐，被告感到非常愧疚，希望向事主道歉。辯方透露，被告的父母關係欠佳，以致被告於童年時患上躁鬱症，或致其性觀念有偏差。被告又於中四時因躁鬱症而遭同學排擠，更因此停學，而被告已被還押逾1年，已受到很大教訓。

法官指純粹判監並非成熟做法，希望在阻嚇及教化之間取得平衡，因此決定先為被告索取心理報告及教導所報告，以評估其重犯風險，以及躁鬱症對其性觀念的影響。案件押後至4月17日判刑，期間被告需還押。

記者：楊詠渝