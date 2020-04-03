Shanghai Tang推出新家居精品　為窩居注入東方韻味

▲ 上海灘的龍紋香熏蠟燭。（圖片上海灘提供）

上海灘令你聯想起上海，抑或一齣膾炙人口的電視劇？這品牌英文名字「Shanghai Tang」是一個饒富趣味的雙關語，取自於「上海灘」的英文譯音，並幽默地融入已故創始人鄧永鏘爵士的姓氏。

它玩味而時尚的風格，不乏名人捧場客，包括戴安娜王妃、國際影后鞏俐及妮歌潔曼、超模娜奧美金寶及姬摩絲等。

栩栩如生龍紋香熏蠟燭 （$780）

以龍代表東方，沒有比此更適合。龍紋香熏蠟燭採用天然棕櫚蠟融合肉桂、佛手柑和香草氣息，閒適在家時，讓陣陣甜香瀰漫空氣之中，更有一絲辛香為你提神。蠟燭上有栩栩如生的龍紋，盛載於精緻的玻璃容器中，可作為點綴家居的漂亮藝術品。 蠟燭重量220克，可燃燒約48小時。

花中四君子玻璃杯套裝（4隻） $680

這套精美優雅的玻璃杯靈感來自中國文化中的「花中四君子」—— 梅、蘭、竹、菊。

杯子均採用優質人造水晶玻璃精心打造而成，金色杯緣 ，各對應4種不同的花樣，以此精緻餐具盛載熱飲，帶來視覺享受。

紫禁花園竹格圖案骨瓷茶壺 $1,980

茶壺表面繪有靈感來自竹子橫截面的格紋圖案，輔以片片綠葉，精緻典雅。

採用著名的骨瓷材質精心打造，盡顯美妙的半透明質感。表面手工是金色塗繪，盡顯華美精巧。

花園故事花鳥格紋骨瓷湯杯 $780

這款馬克杯容量較大，非常適合盛放湯品和暖心熱飲。選用優質手工骨瓷精心打造，搭配來自「花園故事系列」的漂亮花鳥和格紋圖案，表面手工金色塗繪細節，彰顯高貴品味。

龍紋醒酒器 $3,480

品酒時有一個稱心的醒酒器，肯定更顯品味。此醒酒器帶有精美雙龍蝕刻，在中國傳統文化中，龍是活力、好運和護佑的象徵。

優雅細頸設計助美酒釋出香氣，留下口感醇厚順滑。

薑花骨瓷擴香瓶（500毫升） $2,780

每逢春天，薑花在香港郊外盛放，這種野生小白花以淡雅的幽香而聞名。這款擴香瓶套裝，以猶如藝術品的骨瓷擴香瓶盛載薑花香薰油，以藤枝將香氣徐徐擴散於室內空間，傾注細緻迷人的氛圍。

真絲印花眼罩 $680

要一覺好眠，眼罩絕對能幫上忙。這款真絲眼罩，以亮麗印花絲綢製作，每一件均獨一無二，圖案每件也不同。內裡有豐盈的填充軟墊，綿軟舒適，而套頭橡筋亦貼心地以同款絲綢包裹，不會擾亂髮絲，酣睡也要有品味。

產品查詢：shanghaitang.com（上海灘）

記者：周美好