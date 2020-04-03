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【裁員潮】效力20年DJ細So被商台解僱　傳跟上司起衝突收大信封

娛樂 15:18 2020/04/03

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

DJ細So被商台解僱。

在商台工作20年的DJ細So（蘇耀宗），今日（4月3日）被商台解僱！據知細So完成今日的節目後，便正式向聽眾告別，結束跟商台20年的賓主關係。

今日有報導指，商台向多位員工裁員，其中包括在電台任職DJ共20年的細So（蘇耀宗），商台外事部之後向傳媒確認跟細So已終止僱員合約，已於今天生效，並指「因應現時經濟環境狀況及前景的預測，商台已作出了資源重組。」

細So結束與商台20年的賓主關係。（取自細So IG）

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細So其後向傳媒表示，今日回電台收到解僱信，獲悉被裁，並得到公司的遣散費。細So稱入職商台，由兼職至全職DJ已做了二十年，現時被裁，雖不感傷心，但也感失望。

有指細So早前曾跟上司衝突，他表示因為疫情，跟公司在處理衛生細節及需否在家工作，而有意見分歧，早前細So亦應公司已要求放無薪假，現在正式被裁，細So最失望是不能再每日做節目，再跟聽眾交流。

細So跟太太。（經濟日報圖片）

兩孩之父

現年40歲的細So，在商台先後主持多個節目，包括《903專業推介》、《蘇耀一個鐘》、《大鐵人123》等，亦是節目《森美移動》成員之一，現時逢周一至五晚上7時主持節目《生活日常》。

細So 2011年跟旅遊記者陳穎楠（WingSouth）結婚，育有兩個孩子，數年前他跟太太由港島市區舉家搬入大嶼山貝澳的希望一家四口過簡單純樸的生活，為讓兩名兒子愉快學習。細So夫婦安排兒子安排入讀附近的國際學校。

撰文 : TOPick柴犬出動

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