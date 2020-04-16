【香港製造】THEi畢業生獲「DFA香港青年設計才俊獎」 推廣香港特色時裝

唐樓地磚、霓虹光管、九龍皇帝的墨寶、港鐵站的紙皮石牆……不僅建構了多少港人的集體回憶，也成就了年輕設計師的夢想。香港高等教育科技學院(THEi)時裝設計(榮譽)文學士應屆畢業生劉曉樂(Andrew)，憑藉獨特的時尚觸覺，將本地元素結合時裝文化，去年甫畢業便獲香港設計中心頒發「DFA香港青年設計才俊獎」，他計劃利用25萬元獎學金赴笈海外深造，之後回港成立個人品牌，宣揚別樹一格的Hong Kong Style。

自小對設計感興趣的Andrew，中學時期已立志投身時裝設計，在家人積極支持下，畢業後隨即入讀THEi時裝設計（榮譽）文學士學位課程，主修男裝設計，尤其擅長將本地特色元素融入時裝作品當中。

▲ 在Andrew眼中，唐樓地磚和霓虹光管，都是其時裝設計的創作泉源。

他自言對懷舊事物情有獨鍾，是緣於他於慈雲山成長，對舊區的濃厚人情味念念不忘。「細個喺石硤尾返學，日日都會經過舊式7層公屋，閒時亦會經常跟媽媽出入地道的茶餐廳，這些昔日的回憶，即使長大至今仍會不時懷念。可惜在時代巨輪下許多舊事舊物都漸漸被取替或淘汰，所以我希望透過時裝設計，將褪色的集體回憶保留下來。」Andrew說。

▲ Andrew小時候於舊區長大，對懷舊事物擁有深厚的情意結。

例如在畢業作品《1996-》中，Andrew將家人和朋友回憶化成以不同質感的紗線所編織的圓形地氈，象徵成長的年輪，拼湊出特獨的男裝時尚。在個人系列《Nostalgia Express》中，他又利用多種香港獨有的本地元素，設計出一套6款的男裝長衫，包括縫上傳統「紅白藍」帆布袋圖案的外套、配搭印有香港唐樓傳統地磚圖案的襯衣等，作品兼備創意與傳統，希望喚起年輕一代重新愛上傳統長衫工藝。

▲ Andrew將自身的成長回憶，創作成畢業作品《1996-》。

▲ 在《Nostalgia Express》系列中，Andrew利用香港獨有元素如「紅白藍」帆布袋、唐樓傳統地磚、霓虹光管等，設計出一套6款的男裝長衫。

原來在學校導師安排下，Andrew去年曾跟隨專門研究長衫技藝的學者學習製作男裝長衫，發現當中蘊含了珍貴的人手剪裁技術，即使簡單如鈕扣設計亦隱含「男子漢頂天立地」的傳統思想哲學，無形間令他對長衫漸漸產生一種使命感。「唐裝是中國的傳統服飾，可惜近年穿男裝長衫的人已經少之又少。我希望可以承傳這種傳統工藝之餘，更希望有機會推廣至海外市場，讓更多人重新欣賞長衫藝術。」

▲ Andrew希望透過作品，將傳統長衫工藝承傳並推廣至年輕一代。

去年，Andrew更憑着多個作品系列獲得DFA香港青年才俊獎評審團垂青，奪得「創意智優青年設計才俊特別獎」及港幣25萬元獎學金。初出茅廬便獲得業界認同，他表示多得THEi裝備他成為Work Ready的專才。「THEi的課程着重實踐，我們呈交的project都要參照真實世界裏時裝企業的商業考量，包括創意、成本控制、市場需求等，加上豐富的實習機會，都有助我深入了解行業生態。除了專業時裝設計知識外，課程亦幫助我提升溝通技巧，有助清楚表達較抽象的設計概念。」

Andrew表示，他計劃利用獎學金報讀海外學院的深造課程，進一步提升時裝設計知識之餘，亦可向世界宣揚香港長衫工藝。現階段他正積極準備入學面試，期待學成歸來建立自家服裝品牌，推廣本地特色時裝。

▲ Andrew認為THEi課程着重實踐，讓他一畢業便成為Work Ready的專才。

香港高等教育科技學院（THEi）環境及設計學院設計學系課程主任朱惠靖副教授表示，THEi的課程理論與實踐並重，除了思維及技術訓練，學生亦需要完成工作綜合學習，藉此增加實戰機會和擴闊國際視野，以應對時裝界迅速發展的機遇及挑戰。

THEi「時裝設計（榮譽）文學士」課程獲納入政府「指定專業/界別課程資助計劃」 (SSSDP)，有意報讀的中六同學可循聯招(JUPAS)報名，入讀此SSSDP課程的同學每年可獲港幣74,600元學費資助1；另外，副學士及高級文憑畢業生亦可直接報名入讀三年級課程，同學每年可獲港幣32,100元政府學費資助2。

THEi「時裝設計（榮譽）文學士」學士學位課程

網站﹕https://www.thei.edu.hk/tc/programme/design/bachelor-of-arts-honours-in-fashion-design

查詢﹕3890 8323（環境及設計學院）

1在「指定專業/界別課程資助計劃」下錄取的學生將每年獲發學費資助。資助金額會在相關課程的正常修業期內 (即 4 年) 發放。只有本地學生能獲發SSSDP學費資助。

2有關「為修讀香港自資學士學位提供的免入息審查資助計劃」(NMTSS)計劃之詳情，請瀏覽網頁www.cspe.edu.hk/nmtss

(資料由客戶提供)