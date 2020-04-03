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【派錢1萬】最快7月初接受派錢10000元登記　政府預留高達10億元作行政開支

社會 15:29 2020/04/03

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

有關派錢1萬元，政府計劃7月開始接受登記，正在設計及開發派錢系統、擬備流程和推廣計劃等。

財政預算案建議向年滿18歲的永久居民，派發1萬元現金；政府透露正設計及開發派錢系統、擬備流程和推廣計劃等，待獲批撥款後，就會盡快公布計劃細節，目標是7月初開始接受登記，並於暑假開始放款。

政府回應立法會特別財委會的書面質詢稱，在擬備計劃預算時，預留約10億元作行政開支，包括在短期增聘約100名人員，協助籌備及推行計劃、建立相關的電腦系統及其他配套設施、向協助機構支付服務費、進行宣傳推廣，以及作應急費用等。政府會按現有機制，釐定所需人員的薪酬。

當局正設計登記流程，並會以簡單便捷及穩妥為主要考慮，但目前沒有計劃提供獎賞，鼓勵市民延遲登記；但會考慮制定分階段登記安排，以分散人流。

根據現時構思，市民透過銀行或香港郵政進行登記及收取款項，均無需繳付手續費。政府會向銀行或香港郵政支付服務費，詳情有待跟有關機構商討。

政府又稱，整個派錢流程會盡量電子化，以方便市民登記及領取款項。除了鼓勵利用網上銀行進行登記，亦會提供實體表格及有關登記渠道，以照顧不同市民的需要。

想知7大Q&A睇清派錢細節，即睇：【下一頁】

【派錢1萬】財政預算案向香港永久性居民派$10,000　解構身份證「三粒星」不等於「永久居民」

責任編輯：吳卓峰

財政預算案 立法會

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