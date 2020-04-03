【新冠肺炎】法庭停擺案件積累　高等法院民事案實施視像形式處理

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新冠肺炎疫情持續，法院停擺兩個多月，各級法院累積大批案件未能處理。高等法院首席法官潘兆初日前發出指引，就高等法院民事案件的遙距聆訊作出實務指引，首階段先以視像會議設施進行聆訊，並於今日(3日)起生效。

高等法院首席法官潘兆初日前發出指引表示，許多民事案件毋須證人親自出庭，故適合以書面形式處理，盡可能作為聆訊的首選代替模式。首席法官指除口頭陳述在部分案件中仍屬必需的，於法庭延期期間，有需要借助現有的科技設施來進行遙距聆訊，讓與訟雙方及其法律代表能與法庭之間有實時互動，並於最短時間內有效地善用有關科技。

首席法官於指引中指，由於視像會議設施資源有限，法官會考慮哪些案件可能會適合使用有關設施，故現階段只能由法庭提出，並不會受理任何使用視像會議設施的申請。

至於那些案件適合使用視像會議聆訊，首席法官表示，所有原訟法庭非正審申請或上訴均可考慮作遙距聆訊，而申請司法覆核聆訊亦將列入考慮之列。至於上訴法庭，所有民事上訴及非正審申請，均列入考慮。遙距聆訊將公開進行，公衆及傳媒均可旁聽，有關指引將於今日生效。

原定上月處理監警會調查權被受質疑司法覆核審訊，已重新排期於4月7日進行。據了解，為免法庭人群聚集，高等法院法官楊家雄已決定透過視像會議方式進行聆訊，為高院首次安排以此方式處理民事訴訟。屆時與訟雙方毋須到庭應訊，法官將於科技法庭內聆訊，並透露視像系統聆聽雙方陳詞，至於公眾及傳媒則將被安排於法庭外觀看直播。

記者：林育慧