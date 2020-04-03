【洲際翻新】酒餐協會指洲際酒店700員工遭遣散　倡政府設失業保障制度

▲ 香港洲際酒店本月20日起關閉，將進行裝修，2022年重新開業，屆時會改名為香港麗晶酒店。（陳永康攝）

新冠肺炎疫情下，新冠肺炎疫情令本港旅遊業步入寒冬，香港洲際酒店昨日（2日）宣布酒店將於4月20日進行裝修，消息指為期30個月，並會遣散所有員工。香港酒店及餐飲從業員協會表示，收到酒店將於5月1日遣散約700名員工，對此深感遺憾。

酒餐協會指，明白因疫情嚴重，本港酒店入住率跌至新低，酒店經營相當困難，但認為香港洲際酒店作為大集團，理應履行社會責任，盡量以任何方式保留員工，因該集團已於數天前遣散另一酒店數十員工。

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協會稱，在這艱難時刻，員工只求一份工作，希望集團能盡量保留原有員工，或調至旗下集團其他崗位，並呼籲酒店管理層答應，在這段期間被遣散的員工，必須給予員工優於法定補償，或待疫情過後優先以原薪金或福利再次聘用。

協會建議政府盡快設立緊急失業援助金， 以工資中位數8成計算，上限1.4萬元，最多可獲發放6個月，以幫助有需要的員工渡過難關。

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記者：陳曉瑩