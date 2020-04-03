【犯罪現場】張繼聰疫情中投入歌曲創作　呼籲切勿鬆懈衛生防護意識

▲ 張繼聰於疫情中投入歌曲創作，籲大眾勿鬆懈衛生防護意識。

由「香港電影編劇家協會」創辦的「年度最佳電影角色獎」昨晚邀請到入圍候選組合之一，電影《犯罪現場》的編劇兼導演馮志強及演員張繼聰出席「編劇與演員」Facebook網上直播系列。

此次直播以他們共同創作的角色「林法樑」為主題，回顧整個創作過程，透過社交平台的直播讓大眾深入了解一個角色從編劇腦海構思到由演員呈現銀幕，每一個值得回味的環節。

張繼聰在《犯罪現場》中演出的角色「林法樑」是一個態度散漫、失去工作目標的警察，在他看似笨重的外型底下，其實對查案甚有觸覺，而這個角色最特別的一點，是他竟深信可從目擊「證人」鸚鵡身上找到破案線索。

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▲ 訪問以Facebook直播進行。（大會發相）

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昨晚兩位嘉賓先由《犯罪現場》的劇本及角色設計開始回顧，二人均披露了不少將「林法樑」由文字轉化成大銀幕上一個有血有肉的角色，中間很多不為人知的細節。

其中張繼聰和飾演大賊「汪新元」的古天樂有多場對手戲，他除了分享古天樂作為演員專業的一面外，更大爆了不少在拍攝時和古天樂互動的趣事，在直播中大放笑彈。

▲ 編劇兼導演馮志強與有份參演《犯罪現場》的張繼聰。（大會發相）

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有鑑於近日的疫情，昨晚的直播中馮志強及張繼聰需全程戴上口罩進行，二人認為普遍市民的衛生防護意識已大大提高，但目前最重要的仍是繼續小心，千萬不能鬆懈。

直播中二人均有大力鼓勵有志之士應趁目前積極創作，張繼聰近日就在社交平台上發佈了多段自彈自唱的短片，他亦有披露今年的新動向，將會再度寫歌，亦有計劃推出自己的作品，而最近大眾積極在網上無私分享才華亦是一種很好的風氣。