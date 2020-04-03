【那邊見】華姐余思霆長文悼念阿公　回台灣陪伴阿公走人生最後一程

▲ 華姐余思霆長文悼念阿公 。

2017年度國際中華小姐冠軍余思霆今日在個人社交媒體以長文悼念阿公（台灣祖父稱呼）離世，出生台灣花蓮的余思霆，受到新冠肺炎疫情影響，回台後強制家居隔離14天，而這兩周正正便是阿公離世前的14日。

為阿公留長髮

余思霆於台灣花蓮出生，直到13歲隨家人移民美國紐約，移民後，留在台灣的阿公經常詢問孫女什麼時候回家，但口不對心的阿公總會以老伴作借口，告訴余思霆：「你阿嬤（台灣祖母稱呼）想死你了。」令余思霆知道老人家總是惦記自己。

▲ 余思霆與台灣花蓮的阿公感情甚好。（取自余思霆IG）

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然而，把余思霆視作心肝的阿公，一生之中，只對孫女有一個要求，就是一定要留長髮。

余思霆在參選國際中華小姐比賽時亦曾分享這個故事：「我阿公沒曾要求過我什麼，除了讓我一定要留長髮，因為你說這樣才像個女孩，我很慶幸在你走的這段時間我的頭髮已是這輩子最長的時候，希望你喜歡 。」

▲ 余思霆因選美入行。（取自余思霆IG）

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陪伴阿公人生最後一程

受到新冠肺炎疫情影響，余思霆到回台灣後必須居家檢疫14天，也就是阿公走前的14天：「我要謝謝這14天 ，讓我陪伴你人生的最後一段路。在這14天裡我看到你坐也不是，躺也不是，更別說站了。我知道你辛苦了，我能做的也就只有靜靜的在你身邊，完成你所說的所有事。」

▲ 余思霆近年多在戲劇發展。（取自余思霆IG）

對於阿公給余思霆的最後一個任務 ，她費了很久才懂阿公所表達的「玻璃菜」是什麼意思，原來阿公費盡力氣，就是希望再吃老伴煮的高麗菜，余思霆在旁笑著明白阿公像個小孩在撒嬌。

晚飯過後，阿公的呼吸越來越吃力，余思霆的家人都趕回花蓮，阿公亦躺在床上努力呼吸等到最後一個孫子回來，當阿公嚥下最後一口氣時，余思霆我在旁知道，阿公不再痛了。

靈堂告別才敢流淚

從余思霆的文中得知，阿公走的候她沒掉眼淚，也許是因為知道阿公曾經多痛，也許是她還不相信你已經走了，直到在做功德時，看到靈堂的「告別 」，余思霆終於意識到阿公的離開，眼淚終於忍不住流下。

▲ 余思霆長文悼念阿公。（取自余思霆IG）

在守靈的日子，余思霆都是天亮才去睡覺，現在的她正在努力的等著天亮，努力的接受阿公離開自己，最後他向天上的阿公表示：「阿公你放心的走吧！不要有任何牽掛阿嬤有我們！我們會努力生活，阿公謝謝你，你辛苦了，寶貝很愛你！真的很愛你！」