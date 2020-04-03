【港產口罩】良心藥房創港產獅子山口罩　30個售價59元料4月底預售【內附詳情】

▲ 良心藥房加入口罩生產行列。（圖片來源：香港口罩獅子山）

新冠肺炎疫情持續，全民一罩難求。香港口罩品牌「香港口罩獅子山™ LionRockMask」將開售獨立包裝口罩，分30片盒裝及7片包裝發售，平均每片$2或$2.7，第一批口罩預售數量為25,000盒。

荃心日韓藥房（前友信日韓藥妝荃灣店）早於去年疫症爆發前，已開始派發口罩予街坊，有良心藥房之稱。荃心老闆Kenny後來決定與擁有豐富生產醫療設備及口罩經驗的團隊一同創立口罩品牌「香港口罩獅子山™ LionRockMask」，希望滿足香港人需要。

成立口罩生產線嘅原因好簡單，香港人最需要乜，我哋就做乜！

口罩廠房及口罩規格

口罩廠房已籌備設置全自動生產線—屬100,000級無塵車間，達ISO14644 class8。此設備將於4月第一周運到香港並進行安裝，物料亦同時抵達。

口罩將使用BFE99高濾性的物料，預計第一批口罩能通過ASTM F2100-11測試。第一期廠房提供最大產能為每月800萬個口罩，同時期望抽出第二期50%產能供應學童口罩，而第一批獅子山™口罩預售數量為25,000盒。

口罩分30片盒裝及7片包

包裝盒上以「香港口罩獅子山™」舊式牌坊設計，突顯香港人肯搏肯捱、靈活多變、自強不息的精神，即使面對疫情定必自救。

Kenny表示口罩將採取獨立包裝設計，除了衞生考慮，更重要是避免減低口罩的防禦功能。而每個口罩會以非人手自動生產流程製作，自動檢測設備系統作100%品質檢驗，最後以獨立包裝形式推出。

30片盒裝 售價：$59/ 30個

「7天裝」7天包裝 售價：$19/ 7個

預計4月底至5月頭預售，5月內供貨

記者向香港口罩獅子山查詢，職員表示暫定將於4月底至5月頭供市民預訂口罩，暫定5月內可以供貨。主要原因是等待現階段的檢測結果，希望能通過ASTM F2100-11測試。

此外，他們正在商量用哪種方法及平台預售口罩，有待向市民公布詳情。由於香港口罩獅子山暫未有官方Facebook，市民可關注生活日常的Facebook了解口罩供應的最新情況。

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責任編輯：王芷瑩